DNA i-a permis plecarea în SUA și tot DNA cere arestarea în lipsă!?

INTERVIU CU PACIENTUL CONSTANTINESCU După luni lungi în care au circulat zvonuri după zvonuri despre un Nicușor Constantinescu ce ar ocoli Justiția din România, președintele suspendat al Consiliului Județean Constanța a făcut primele declarații publice într-un amplu interviu acordat, pentru România TV, jurnalistului Victor Ciutacu, în cabinetul din Manhattan - New York - al dr. Șerban Cocioabă, de la clinica Medical Metamorphosis. În cadrul interviului realizat chiar în timp ce medicul drena un lichid dintr-o pungă de infecție localizată în corpul pacientului nevoit să poarte un pampers de hârtie, Constantinescu a explicat de ce nu a putut reveni în țară. Pentru că documentele medicale depuse de avocații lui Constantinescu la instanțe au fost ignorate, din asta rezultând două mandate de arestare trase la indigo în două dosare radical diferite, în care acuzele la adresa președintelui suspendat al CJC sunt extrem de subțiri și nu justifică adoptarea unor măsuri privative de libertate, Constantinescu a demontat personal poveștile nefondate care au fost inventate în jurul șederii lui în SUA. Argumentul forte al procurorilor DNA în cererea arestării lui Constantinescu a fost legat de faptul că alesul constănțean s-ar sustrage din fața controlului judiciar. „Nu mă ascund de nimeni. În timp ce mă tratam în Statele Unite, unde am ajuns cu permisiunea DNA, în ţară procurorii continuau abuzurile împotriva mea”, a explicat Constantinescu. Dovadă că nu se ascunde este și faptul că jurnaliștii de la România TV l-au găsit pe Constantinescu și chiar s-au întâlnit cu el, mărturie stând tocmai interviul în exclusivitate realizat de Ciutacu la New York. „Dacă Interpolul l-ar fi căutat, probabil că l-ar fi găsit la fel cum l-am găsit și noi. Bănuiesc că domnul Constantinescu are și un mandat internațional de ascultare și localizare pe telefonul domniei sale și, în măsura în care noi am reușit să dăm în ditai capitala financiară a lumii, probabil că pot da și ei“, a declarat Ciutacu.

DNA CONTESTĂ TOT Mandatele de arestare pe numele lui Constantinescu au fost emise de instanțele românești în urma repetatelor contestări de către DNA ale documentelor medicale emise de mai mulți medici din SUA, atât de la Spitalul „Johns Hopkins” din Baltimore, unde a fost operat inițial președintele suspendat al CJC, cât și de la clinica Medical Metamorphosis din New York, unde este tratat în prezent. De ce au refuzat medicii să-i permită lui Constantinescu deplasarea în România? De ce nu s-a întors oficialul constănțean în țară pentru a se supune unor cereri DNA pe care le declară ca fiind abuzive, în condițiile în care au ca scop arestarea lui în dosare în care magistrații nu au judecat nimic? Explică în interviu atât Constantinescu, cât și medicul curant din prezent, dr. Șerban Cocioabă. „Am al doilea dren pus pe 18 iulie, primul a fost pus în aprilie și nu am reușit încă să elimin infecția pe care am făcut-o. Asta se numește complicație, un efect secundar al operației de prostată, și s-a întâmplat în primăvară, la „Hopkins“, cea mai mare unitate de medicină robotică din Statele Unite și printre cele mai mari din lume. Nu a fost nici intenția mea, probabil nici intenția medicilor de acolo. De aceea eu am și deschis un proces împotriva lor, pentru că nu pot face radioterapia în continuare“, a precizat Nicușor Constantinescu.

Medicul care îl tratează acum la New York, dr. Cocioabă, a precizat că punga de lichid formată după operația de la „Johns Hopkins”, din care se drenează acum infecția, a fost inițial de mărimea unei mingi de handbal, iar acum are dimensiunile unei mingi de tenis. „Am reușit cu tratamentul local pe care-l facem, adică cu sterilizarea abcesului și introducerea de antibiotice intra-abces, să-i luăm temperatura pe care o avea, să omorâm bacteriile, să sterilizăm abcesul și l-am închis până la 5 centimetri. Acum nu se mai închide din cauza operației. În fiecare zi, Nicușor Constantinescu vine la mine și repetăm această procedură de drenaj“, spune dr. Cocioabă. Acesta este și motivul pentru care, pe 11 iunie, Constantinescu nu a putut să se întoarcă în țară, motivul pentru care a și remis numeroasele documente medicale ce atestă că președintele CJC nu este transportabil.

O NOUĂ INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ Nici acum, Constantinescu nu este departe de starea din aprilie. Dr. Cocioabă a afirmat că urmează să se decidă dacă pacientul său urmează să fie operat din nou: "Avem o altă intervenție chirurgicală săptămâna viitoare, după ce o să avem rezultatele finale de laborator, ca să închidem definitiv, dacă o să fie posibil, abcesul care există. Pacientul are nevoie acum, post-operator, de chimioterapie, eventual terapie de radiație, care nu se poate face în România“. În opinia specialistului american, este greu de crezut că mandatele de arestare emise abuziv, după cum spune Constantinescu, vor fi puse în aplicare în SUA. „Autoritățile judiciare americane sunt zero în fața autorităților medicale. Când eu spun "Nu pot să-l transport, este responsabilitatea voastră și dacă se întâmplă ceva cu el e malpraxisul meu, iar dacă se întâmplă ceva cu el din cauza voastră, atunci vă dă în judecată"“, a spus dr. Șerban Cociobă. La rândul său, Constantinescu este dispus să vină pe propria răspundere în țară: „Vreau să-mi rezolv această infecție și sper să o rezolv în maximum două săptămâni, să renunț pe semnătura mea proprie la dreptul de a continua tratamentul radioterapeutic cu bombardament nuclear împotriva celulelor canceroase, să-mi asum acest risc eu, că domnii doctori nu vor să-mi dea semnătură și va fi semnătură pe răspunderea mea, să mă urc în avion și să spun "Domnilor, poftim, legați-mă, arestați-mă, pentru ce?"“.

Presiuni politice?

Nicușor Constantinescu pune aceste forțări ale instituțiilor judiciare în ce privește arestarea sa pe seama unor presiuni de poliție politică venite "de sus". Are și un suspect: pe Traian Băsescu. „El e constănțean. Noi suntem în Constanța și acolo, de când suntem noi, nu au câștigat niciodată nimic, nici Primăria municipiului, nici Consiliul Județean Constanța, nici primăriile din județul Constanța, cu mici excepții, niciodată nu au câștigat în ultimii 10 ani de când el este dictatorul României. Și atunci, fiind acum pe ultima sută de metri, pe ultimele 55 de zile, s-a gândit să-i extermine pe toți adversarii, cu orice mijloace“, a mai afirmat Nicușor Constantinescu. Potrivit avocaților săi, trei judecători din România au admis emiterea mandatelor de arestare cerute de DNA, în timp ce opt au respins această solicitare. Așa s-a ajuns la mai multe decizii contradictorii în cazul lui Constantinescu.

