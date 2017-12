DNA îi face lui Mazăre dosare fără plângeri

09:11:59 / 06 Februarie 2014

Ptr.6

Iti inteleg indignarea....totusi vorbele... Hai sa iti spun ceva: la alegerile din 2012...parca...am fost in biroul electoral al unei sectii de votare. Am vrut sa vad daca se fura ..dupa cum se tot spunea. CONCRET: nu se fura cu nici macar 1 vot , daca se fura , se fura la centralizarea voturilor (atunci cand se duc presedintii cu sacii), deci se fura cu CALCULATORUL. Din 3000 de votanti de pe liste, s-au prezentat 30 %. Din astia 30%, 25% au fost pupincuristi cum zici tu, adica persoane in varsta. Concluzia??? Aveam in biroul electoral, un baiat de vreo 23 ani de la FC. Pe la 11 il intreb: tinere unde este tineretul tau? .....Doarme ca au fost in cluburi! OK. Pe la 18 iar il intreb unde e tineretul: ... Doarme ca merge in cluburi!!! Atunci ce pretentie avem sa schimbam ceva, cand se prezinta la vot...numai persoanele cum ai spus mai sus, Henry Coanda.. Tinerii isi vad de ale lor....si dupa aceea dau cu ciocul...ca nu le convine aia, ba aia ce face mazare. Iesiti la vot, spuneti-va parerea , lasati clubul pentru cateva ore....si dupa aceea sa mai vedem. Eu am spus-o, si o mai repet: o sa scapam de mazare, cand or sa scape rusii de putin. Sau ....cu arestarea. Eu in general nu doresc raul nimanui....dar sa ii dea D-ZEU ...dupa cum si-a batut el joc de 75% din oras. I-a luat in brate numai pe unii. Nu zic ca nu sunt si oameni nevoiasi, sunt destui, dar pe langa ei sunt inca pe atatia care profita, de banii nostri , ai tuturor. Ca doar nu ii da mazare din buzunarul lui. Ii dau, el si consilierii din buzunarul nostru. De 2 ani ma chinui sa o conving pe soacra-mea , ca PUIUL nu il da mazare , ci noi cetatenii orasului, din taxele si impozitele noastre (cea mai scumpa apa din tara, cel mai scump gunoi, cea mai scumpa Gc....vai a marit cu 16,2% ca l-a fortat legea). Stau muntii de zapada pe la intersectii de nici nu vezi , sa traversezi.Sa dea Doamne temperaturi sa se topeasca....asta este curatenia d-lui primar. El umbla prin elvetia pe banii nostri sa gaseasca investitor pentru cazinou. Si cand vine...primul lucru se duce in club.. la nustiu ce Fashion.....cu trabucul in mana. Este este primarul nostru. Totusi ca sa fii si primar....trebuie sa ai o anumita conduita, prezenta. Asta e....