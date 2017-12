DNA le cere inculpaţilor legile în baza cărora au fost deja inculpaţi

Procurorii DNA au învinuit întîi nouă angajaţi ai Primăriei Constanţa şi ulterior i-au solicitat primarului legislaţia pe care aceştia ar fi încălcat-o?!

După ce, timp de aproape doi ani, primarul Radu Mazăre şi implicit Primăria Constanţa au fost ţinta cercetărilor procurorilor de la Departamentul Naţional Anticorupţie (DNA) şi după ce aceiaşi procurori au decis neînceperea urmăririi penale în fiecare dosar finalizat, seria scormonirilor care vizează instituţia continuă. De această dată, în vizorul procurorilor DNA se află cîţiva angajaţi ai primăriei. “Aceasta este o mostră de penibil al anchetatorilor de la DNA Bucureşti, care nu s-au potolit şi care nu mai ştiu ce să inventeze pentru a mă şicana. Există în Primăria Constanţa un număr de nouă angajaţi împotriva cărora s-a început urmărirea penală pentru abuz în serviciu (şase angajaţi) şi pentru luare de mită (trei angajaţi). În fapt, anchetatorii susţin că cei trei anchetaţi pentru luare de mită ar fi pretins, în 2002, 60 de milioane de lei pe care însă nu le-au luat şi, în consecinţă, au montat pe trotuarul din faţa firmei BCD Intermed SRL, de lîngă Delfinariu, nişte stîlpişori. Firma se ocupă cu comercializarea materialelor de construcţii, iar noi, ca să nu mai parcheze maşinile de mare tonaj acolo, ca să gîtuie circulaţie, am montat nişte stîlpişori pe trotuar, aşa cum am făcut şi în alte zone ale oraşului. În concluzie, DNA anchetează şi a dispus începerea urmăririi penale pentru montarea pe trotuar a unui număr de şase stîlpişori”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a adăugat că cea care îi acuză pe angajaţii primăriei că ar fi pretins mită este vînzătoarea din depozitul firmei BCD Intermed SRL. Primarul a mai spus că după ce procurorii au dispus începerea urmăririi penale în cazul celor nouă persoane, a primit o adresă prin intermediul căruia procurorul şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, Doru Florin Ţuluş, îi solicită, în interesul soluţionării dosarului penal, să îi trimită cît mai urgent posibil, în copie, “normele (legi, hotărîri, decizii) referitoare la procedura operaţională în procesul de amplasare a elementelor stradale de protecţie (stîlpişori blocaj acces metalici) şi a indicatoarelor rutiere (deci norme care reglementează cine, cînd, cum, în ce condiţii poate dispune o astfel de măsură, actele ce trebuie întocmite în acest sens), existente în vigoare în anul 2002.” “Cu alte cuvinte, procurorul începe urmărirea penală împotriva a nouă oameni din Primărie şi abia după ce îi învinuieşte îmi solicită mie, primar, să îi dau legile care au stat la baza montării de stîlpişori şi implicit legile care au fost încălcate de aceşti oameni. Dar ce sînt eu, Monitorul Oficial? Procurorul trebuia să aibă habar de legi şi să demonstreze că au fost încălcate. Nu întîi începe urmărirea penală şi după aia mă întreabă pe mine care sînt legile. Marea luptă anticorupţie... Uite-o! Asta este marea luptă anticorupţie! De rîsul curcilor!”, a declarat Radu Mazăre. “Procurorul vine şi îmi cere mie legile în apriga lui luptă anticorupţie împotriva baronului ticăloşit, mafiot, nenorocit, Mazăre”, a mai spus primarul. Întrebat dacă are de gînd să răspundă adresei înaintate de DNA, primarul a spus: “Poate mă condamnă pe mine, că nu le spun legile!”, după care a adăugat: “Nu m-am gîndit ce o să fac, dar poate le cer bani. Dacă la Monitorul Oficial ceri legi, ţi se dau, dar în schimbul unei sume de bani. Eu să le dau legile? Haideţi să fim serioşi! Legile trebuiau să le înveţe la şcoală!”.