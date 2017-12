DNA: Mită de aproape 177.000 de lei la Ministerul Agriculturii

Fostul secretar de stat din Ministerul Agriculturii Nagy Peter Tamas şi secretarul general al instituţiei, Virgil Găman, reţinuţi joi seară în dosarul mitei prin contracte fictive, au primit aproape 177.000 de lei prin intermediul unor firme, potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Nagy şi Găman sunt acuzaţi de luare de mită şi instigare la uz de fals, la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi la spălare de bani, a precizat DNA. Alături de ei au fost reţinuţi Claudiu Vasilescu şi Haller Zoltan-Jozsef, administratorii unor firme prin care Nagy şi Găman au primit mită. Vasilescu şi Haller sunt urmăriţi penal pentru complicitate la luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani. Cei patru reţinuţi au fost prezentaţi, vineri, Înaltei Curţi de Casație și Justiție, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În acelaşi dosar este urmărit penal şi europarlamentarul Constantin Rebega, care a primit, printr-un intermediar, 23.000 de lei, potrivit procurorilor anticorupţie. DNA a precizat că Rebega este acuzat de: folosire a influenţei ori a autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial; instigare la spălare de bani; instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată; instigare la uz de fals. Potrivit anchetatorilor, în octombrie 2014, cu ocazia organizării târgului Indagra, Virgil Găman, secretar general al MADR, și Nagy Peter Tamas, pe atunci secretar de stat în cadrul MADR, au cerut de la persoane din conducerea firmei organizatoare (Romexpo) suma de 40.000 de euro. Această sumă de bani, ce reprezenta o parte din valoarea de 414.160 de euro a contractului încheiat între Romexpo, în calitate de prestator, și MADR, în calitate de beneficiar, urma să fie virată către cei doi prin intermediul unei firme agreate de aceștia. "Deoarece persoanele din conducerea firmei organizatoare a evenimentelor le-au învederat inculpaților Găman Virgil-Laurențiu și Nagy Peter Tamas faptul că suma de 40.000 euro nu poate fi plătită către o singură societate comercială, întrucât competențele lor sunt limitate la semnarea contractelor cu o valoare de până la 15.000 euro, cei doi au fost de acord ca suma de 40.000 euro să fie plătită către mai multe firme agreate de ei. Astfel, în data de 11 decembrie 2014, cei doi inculpați, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, au primit prin intermediul firmelor administrate de inculpații Vasilescu Claudiu, Haller Zoltan-Jozsef și o altă persoană suma totală de 176.904,9 lei, din care 64.480 lei i-au revenit inculpatului Nagy Peter Tamas, iar restul - inculpatului Găman Virgil-Laurențiu", mai susţin procurorii anticorupţie. Pentru a ascunde mita, Virgil Găman și Nagy Peter Tamas i-ar fi determinat pe administratorii firmelor respective să întocmească, în fals, mai multe contracte de prestări servicii către Romexpo, mai spun anchetatorii. În acest dosar, procurorii DNA au făcut, joi, percheziţii la Ministerul Agriculturii şi la mai multe firme şi persoane. Referitor la dosar, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a precizat că el nu a fost chemat la DNA şi că, de fapt, nu a fost citat niciodată la acest Parchet.