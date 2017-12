„DNA şi ANI nu sînt instituţii serioase ale statului“

Politicienii veritabili în România zilelor noastre sînt doar cei care fie au dat cu subsemnatul pe la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), fie au fost, peste noapte, în atenţia Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). Aceasta este părerea ministrului Agriculturii, Ilie Sîrbu, care consideră DNA şi ANI ca fiind instituţiile neserioase ale statului. Sîrbu a afirmat că un politician este considerat ca fiind „de mîna a doua“ dacă nu are „certificat de bună purtare“ din partea DNA şi ANI. „Fac şi eu zece drumuri la DNA, zece la ANI şi am rezolvat. O să am certificat de bună purtare şi abia atunci devin politician veritabil“, a declarat Sîrbu, care a aflat din presă că a intrat şi el în atenţia ANI şi DNA pentru modul cum a achiziţionat, în anul 2003, o vilă pe strada Sfîntu Spiridon din centrul Capitalei. Imobilul a trecut din patrimoniul RAAPPS în cel al unei fundaţii, pentru ca, o zi mai tîrziu, să fie cumpărat de Ilie Sîrbu şi de soţia lui, Mariana, casa fiind inclusă în declaraţia de avere a ministrului. Sîrbu susţine că, acum, poate fi mîndru că intră în categoria politicienilor cu „pedigree“. Conform spuselor ministrului, în România anului 2009, să fii anchetat de DNA sau ANI nu mai reprezintă pentru niciun politician un motiv de îngrijorare, ba, mai mult, este unul de bucurie. “Atît DNA cît şi ANI funcţionează în prezent mai mult ca instituţii de relaţii publice, pentru că de instituţii de control şi anchetă nici nu poate fi vorba”, susţine Sîrbu. Trecînd la lucruri mai serioase decît ANI şi DNA, ministrul Agriculturii a declarat ieri că diminuarea TVA-ului la alimentele de bază va fi discutată, la începutul săptămînii viitoare, în şedinţa coaliţiei partidelor aflate la guvernare. „E o discuţie politică, vom vedea dacă rămîne, a fost o discuţie cu 9%, eu am propus cu 5%, decizia se va lua în cadrul acestei întîlniri“, a explicat Sîrbu. El a mai afirmat că speră că proiectul de lege privind Codul de bune practici în comerţul cu produse agroalimentare va fi adoptat de Camera Deputaţilor în sesiunea extraordinară. Iniţial, proiectul a fost inclus într-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului, aprobată la 20 mai, însă actul normativ nu a fost publicat în Monitorul Oficial. Proiectul de lege transpune unele dintre prevederile Codului de bune practici, semnat în luna iulie a anului trecut, de producători şi retaileri.