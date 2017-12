DNA vizează încă un ales PSD

12:04:43 / 11 Aprilie 2014

la p.s.d. sunt cei mai multi hoti

In special cei care sunt in partid de multi ani. Dupa revolutie au descoperit o tara cu multe resurse ce nu se putea apara de lacomia lor. Au bagat cu totii mana si nimeni nu-i putea opri. Vechii politicieni trebuie sa dea socoteala pentru toate greselile facute. Au migrat ei si la alte partide ,dar grosul lor e in psd