“Doamne, ce rău îmi pare că nu m-am dus, la timp, la doctor”!

Statisticile anului 2013 ne clasează din nou pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte incidenţa şi prevalenţa cancerului de col uterin - cea mai întâlnită formă de cancer la femeile cu vârsta între 15 şi 44 de ani în România, potrivit unei informări a Coaliţiei de Prevenire a Cancerului de Col Uterin din România, cu ocazia Săptămânii Europene de Prevenţie a Cancerului de Col Uterin (19 - 25 ianuarie). Peste 3.400 de femei sunt diagnosticate anual cu această boală, se arată în raportul din 2013 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). De fiecare dată când au ocazia, specialiştii explică importanţa controalelor periodice, însă mesajul lor pare să nu fie ascultat. Din păcate, multe dintre femei ajung la doctor doar atunci când constată că nu au de ales. Îşi neglijează problemele de sănătate, amânând vizita la medic fără să realizeze, pe moment, că-şi fac mult rău.

REGRETUL VIEŢII D.H., de 54 de ani, din Năvodari, regretă până la lacrimi amânarea vizitei la doctor. N-a vrut să creadă că poate avea o problemă de sănătate, aşa că şi-a văzut de viaţa sa socială, în mod prioritar. “Ştiam că trebuie să fiu la menopauză, având în vedere vârsta mea, dar eu tot aveam scurgeri. Am ignorat. Nici nu prea am avut alte semne. Prea puţine şi deloc supărătoare. Am stat şi tot stat. Am aşteptat, nu ştiu ce…. Doamne, cât de rău îmi pare că nu m-am dus mai repede la doctor”, aşa a început povestea sa. Stările de rău s-au accentuat, iar într-o dimineaţă s-a trezit, cum spune ea, “într-o baltă de sânge”. “Fiul meu a chemat repede Salvarea. Am ajuns la spital. Era 6 septembrie 2013. Mi s-a spus că am un uter fibromatos. Mi-a fost luată o biopsie şi am plecat acasă în aşteptarea rezultatului. Mi-a fost teamă”, spune ea. Rezultatul nu a fost deloc unul bun. D.H. a primit diagnosticul de cancer de col uterin. A fost supusă unui număr de cinci şedinţe de radioterapie. “N-am avut de ales. Am urmat, pas cu pas, indicaţiile doctorilor. N-a fost deloc uşor. A fost o perioadă grea din viaţa mea. Şi mi-am dat seama că este doar începutul”, a mai spus D.H. Din nou, într-o dimineaţă, sângerările au reapărut. “Am ajuns iar la spital, unde s-a luat decizia să fiu operată. Acum sunt aici, pe patul de spital, şi pot să spun că este regretul vieţii mele că nu m-am dus la doctor. De fapt, am fost în urmă cu ceva timp şi mi s-a spus să-mi fac unele investigaţii, dar le-am amânat”, a spus femeia. A fost operată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa pentru ca evoluţia bolii să fie stopată, dar şi pentru a vedea cât de extins este cancerul. “Acum spun tuturor femeilor să nu cumva să facă greşeala mea. Trebuie să meargă la doctor cât mai des, chiar dacă nu au nimic. Preventiv. Eu am doi băieţi, dar o să le spun nurorilor să se ducă la controale, să nu o lase de pe o zi pe alta. Nu mai ajungeam în această situaţie dacă mă duceam la timp la doctor”, a spus, cu regrete, pacienta. A fost operată de şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie a SCJU, prof. univ. dr. Vlad Tica. Intervenţia, colpo-histerectomie radicală cu anesectomie bilaterală - extirparea uterului, a anexelor, a unei părţi din vagin -, nu a fost deloc uşoară, riscurile fiind mari. “A fost extrem de dificil. Operaţia a avut drept scop studierea extinderii cancerului. S-au luat probe din diferite zone, ţesuturi, care au fost trimise la examinări specifice, histopatologice. Aşteptăm rezultatul”, a declarat profesorul. Viaţa pacientei se va schimba radical de acum înainte. Va avea nevoie de vizite periodice la specialişti şi de noi tratamente, sub supraveghere medicală.

APEL În cadrul Săptămânii Europene de Prevenţie a Cancerului de Col Uterin, Coaliţia de Prevenire a Cancerului de Col Uterin din România, formată la iniţiativa Fundaţiei „Renaşterea”, face un apel pentru o mai mare implicare a autorităţilor din sănătate şi a medicilor în realizarea celor două mari programe de prevenţie a cancerului de col uterin: screening şi vaccinarea anti-HPV. Ambele reprezintă şanse la viaţă pentru femeile din România, spun reprezentanţii Coaliţiei.

COALIŢIA DE PREVENIRE A CANCERULUI DE COL UTERIN ÎNCURAJEAZĂ PĂRINŢII SĂ SOLICITE VACCINAREA ANTI-HPV LA MEDICUL DE FAMILIE

“OMS recomandă două măsuri principale de prevenţie: primară, respectiv vaccinarea, şi secundară, adică screening-ul. În Europa, vaccinarea anti-HPV a fost introdusă în 21 de ţări, iar şapte dintre acestea au deja acoperire de 80%: Danemarca, Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania, Elveţia şi Marea Britanie. La nivel mondial s-au efectuat peste 100 de milioane de doze, fără a avea un efect advers serios. Din aceste statistici, ne putem da seama că vaccinul anti-HPV este unul sigur, altfel ar fi dispărut până acum”, a declarat şeful Biroului OMS, Victor Olsavszky. Şi în România s-a încercat demararea unei asemenea campanii, însă aceasta s-a dovedit a fi un mare eşec. Criticile au dărâmat ceea ce urma să fie o mare campanie de prevenire a unei maladii care ne clasează în topul european.

“SĂNĂTATEA SE ÎNVAŢĂ!” „Sănătatea se învaţă! - este mesajul Fundaţiei “Renaşterea” pentru femeile din România. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a o păstra, deoarece este mult mai uşor să previi decât să tratezi. Cancerul de col uterin poate fi prevenit printr-un regim de viaţă sănătos, prin control medical periodic şi prin vaccinare. Este singura formă de cancer care poate fi prevenită printr-un vaccin. Stă în puterea noastră să învăţăm cum să prevenim cancerul de col uterin, prin screening şi vaccinare!”, a declarat preşedintele “Fundaţiei” Renaşterea, Mihaela Geoană.

CELE DOUĂ METODE PRINCIPALE DE PREVENŢIE A CANCERULUI DE COL UTERIN, SCREENING-UL ŞI VACCINAREA ANTI-HPV, AU FOST PREVĂZUTE ÎN LEGISLAŢIE ŞI ÎN ROMÂNIA, DIN 2013.

Screening-ul este disponibil femeilor cu vârsta între 25 şi 64 de ani şi, cu o implementare corectă la nivel naţional, poate ajuta la prevenirea unui număr mare de cazuri de cancer cervical, eficientizând în acest fel şi costurile sistemului de sănătate. Vaccinarea anti-HPV are caracter opţional şi este prevăzută gratuit pentru fetele cu vârsta între 11 şi 14 ani, la solicitarea părinţilor, depusă la medicul de familie. Vaccinul anti-HPV tetravalent protejează împotriva celor mai frecvente tulpini oncogene, precum şi împotriva celor care provoacă vegetaţii veneriene.

La Constanţa, potrivit informărilor directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ), dr. Constantin Dina, în 2011 erau raportate 88 de noi cazuri, în 2012 numărul îmbolnăvirilor noi a ajuns la 117, iar în primele nouă luni ale lui 2013, la 55 de cazuri. Şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Vlad Tica, explica, zilele trecute, care sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze femeile după începerea vieţii sexuale. În primul rând, a spus profesorul, ele trebuie să se adreseze unor echipe competente de specialişti. Astfel vor beneficia de examinări corecte, de un diagnostic cât mai exact, de sfaturi. “Consultul anual poate depista la timp boala, ceea ce este extrem de important”, a adăugat medicul-şef.

Proiect

„Societatea Naţională de Medicina Familiei derulează un proiect de amploare prin care informează medicii privind metodele de prevenţie a cancerului de col uterin. Medicii de familie sunt dedicaţi luptei împotriva cancerului de col uterin, atât prin educaţie, cât şi prin vaccinare şi screening, discutând cu părinţii şi prezentându-le oportunitatea de a solicita vaccinarea anti-HPV pentru fetiţele lor şi de a se prezenta la screening. Cu toate acestea, avem nevoie de mai multă implicare din partea autorităţilor din domeniul sănătăţii. Este bine că aceste programe sunt incluse în legislaţie, însă trebuie să le şi facem funcţionale”, a declarat preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, dr. Rodica Tanăsescu.

Asociere…

În România, infecţia cu HPV este asociată, în general, cu cancerul de col uterin. Totuşi, HPV provoacă şi alte afecţiuni oncologice şi dermato-venerice (vegetaţii veneriene), ceea ce amplifică dimensiunea acestei probleme de sănătate publică. În ţara noastră, 90% dintre vegetaţiile veneriene sunt provocate de infecţia cu HPV tipurile 6 şi 11 şi pot fi prevenite prin vaccinul anti-HPV tetravalent. „Această infecţie cu HPV, dermatologic vorbind, poate fi cu tulpini mai agresive, dintre care unele au potenţial oncogen. Leziuni care pot părea banale, dacă sunt netratate la timp, se dezvoltă şi creează probleme grave de sănătate, inclusiv prin favorizarea dezvoltării altor infecţii transmisibile pe cale sexuală. Este foarte important să prevenim acest virus prin metodele clasice de igienă şi prin vaccinare”, a explicat şeful Clinicii Dermatologie 2 de la Spitalul Clinic Colentina, dr. George-Sorin Ţiplica.