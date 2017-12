Doar 0,2% din blocurile patriei intră în programul de reabilitare termică?!

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) a anunţat că va repartiza administraţiilor locale din ţară fonduri de la buget pentru reabilitarea termică a 145 de blocuri, în timp ce la nivel naţional există 85.000 de astfel de imobile. Secretarul de stat în MDLPL, Horia Irimia, a declarat că ministerul a primit pînă în prezent aprox. 3.000 de solicitări din partea asociaţiilor de locatari, în timp ce auditate termic au fost doar 600 de blocuri. Irimia a adăugat că Executivul a alocat în acest an suma de 25 milioane de lei pentru un program ce urmăreşte creşterea performanţei energetice a clădirilor, respectiv reducerea facturilor la energie termică printr-o cît mai bună izolaţie termică a locuinţelor. Tot el a spus că, în 2007, au fost alocate 11 milioane de lei, bani din care a fost începută execuţia lucrărilor de reabilitare la 18 blocuri din ţară. Pentru izolarea termică a fiecărui bloc, Guvernul ar trebui să contribuie cu 1/3 din bani, Primăria cu 1/3 din fonduri, iar asociaţia beneficiară să suporte 1/3 din cheltuieli. La nivelul municipiului Constanţa, Primăria a alocat în acest an fonduri suficiente pentru a asigura partea ei de finanţare pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe şi aşteaptă fondurile de la Guvern pentru a da drumul sumelor fixate în bugetul local. Pînă acum, 37 de asociaţii de proprietari au depus documentaţiile complete la Primărie şi aşteaptă ca Guvernul să distribuie fonduri. Deşi programul de reabilitare termică a blocurilor a fost lansat cu surle şi trîmbiţe în urmă cu mai bine de doi ani de ministrul MDLPL, Laszlo Borbely, proprietarii din Constanţa, care au aşteptat în speranţa că vor avea mai multă căldură în apartamente, şi-au cam pierdut răbdarea. Cum Guvernul a aprobat la nivel naţional finanţarea doar pentru 145 de blocuri şi are 3.000 de solicitări, este greu de crezut că toate cele 37 de asociaţii de proprietari constănţene vor reuşi să obţină sumele pentru reabilitarea termică a clădirilor. În fapt, sătui de atîta aşteptare, numeroşi proprietari au trecut la izolarea pereţilor exteriori pe cont propriu, fără să mai aştepte ajutorul guvernanţilor.