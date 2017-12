Doar 0,5% pentru sistemul de pensii private obligatorii

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea să sisteze de la 1 iunie virarea a 2% din venitul brut al salariaţilor către sistemul de pensii private obligatori (pilon II), urmând să se ajungă la un nivel al contribuţiei de doar 0,5% în acest an, au declarat surse ministeriale. Fondurile private de pensii ar urma să încaseze în cea de-a doua parte a anului doar 0,5% din salariul brut al participanţilor, faţă de 2,5% cât era prevăzut să fie transferat în acest an. Potrivit sindicatelor, ministrul de Finanţe, Sebastian Vlădescu, le-a spus reprezentanţilor sindicali că, în cazul în care se va lua această măsură, nu va mai fi nevoie de diminuarea pensiei minime de la 350 lei, la 300 lei. Reprezentanţii sindicatelor au explicat că diminuarea contribuţiei către pilonul II de pensii la 0,5% reprezintă un surplus la bugetul public de pensii de 3,24 miliarde lei în condiţiile în care, lunar, cele 0,5 puncte procentuale reprezintă 135 milioane lei. Guvernul a îngheţat pentru anul trecut la 2% contribuţia la pensiile private obligatorii, întârziind schema de majorare treptată a contribuţiilor încă din al doilea an de la lansarea sistemului. Pentru 2010, statul a decis în cele din urmă să majoreze contribuţia la pilonul II la 2,5%. În programul iniţial pe care se bazau investitorii la lansarea pilonului II de pensii în România, nivelul cotribuţiei la pensiile private obligatorii urma să se majoreze cu 0,5 puncte procentuale în fiecare an, începând din 2009, până ce va ajunge la 6% din salariul brut al participanţilor într-un interval de opt ani.