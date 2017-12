Doar 1.000 de bilete ieftine la Aerosmith

Fanii Aerosmith mai au la dispoziţie pentru concertul pe care trupa îl va susţine pe 18 iunie, în capitală, doar 1.000 de bilete la cea mai ieftină categorie. Potrivit organizatorilor evenimentului, Events, cele mai ieftine bilete la concert, cu preţul de 140 de lei, sunt aproape epuizate.

Concertul trupei americane Aerosmith va avea loc la Romexpo, în parcarea C. În deschiderea show-ului, timp de peste o oră, trupa Reamonn va încălzi publicul.

Liderul Aerosmith, Steven Tyler, le promite fanilor trupei din România că pe lista concertului de la Bucureşti vor figura hiturile cunoscute ale trupei, printre are \"Love In An Elevator\", \"Falling In Love (Is So Hard On The Knees)\", \"Dream On\", \"Living on the Edge\", „Pink”, „Crazy\", \"Cryin\'\", \"Rag Doll\", \"I Don’t Want to Miss A Thing\", „Walk this Way”.

Primul concert în România al celebrei trupe rock americane Aerosmith, programat pe 18 iunie, în cadrul turneului european „Cocked, Locked, Ready to Rock!\", va avea loc la Romexpo. Biletele au preţuri de 140, 190, 330 şi 590 de lei.

Trupa americană Aerosmith, înfiinţată la începutul anilor \'70, îi are în componenţă pe Steven Tyler (voce), Joe Perry (chitară), Brad Withford (chitară), Tom Hamilton (chitară bas) şi Joey Kramer (toboşar). Aerosmith a lansat 14 albume de-a lungul timpului, pe care se află hit-uri ca \"I Don\'t Want to Miss a Thing\", \"Pink\", \"Crazy\", \"Cryin\"\" sau \"Janie\'s Got a Gun\".