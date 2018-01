Doar 28 persoane de etnie rromă au fost încadrate în muncă şi alţi 325 chemate la interviuri

Mai mult confuzi şi nedumeriţi, însă bucuroşi că statul face totuşi ceva şi le arată că 2007 este "Anul European al Egalităţii de Şanse", constănţenii de etnie rromă au participat, ieri, la Bursa locurilor de muncă, organizată special pentru ei. Cu toate că autorităţile s-au străduit să popularizeze evenimentul în rîndurile rromilor din tot judeţul, puţini au fost cei care au trecut pragul instituţiilor din Constanţa, Medgidia, Hîrşova şi Băneasa, la manifestarea organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM). Nici măcar oferta generoasă pusă la bătaie de numeroşii angajatori participanţi nu i-a atras prea mult pe rromi. La doar trei ore de la deschiderea oficială a Bursei, sediul AJOFM Constanţa fusese vizitat de doar 20 de rromi. "Am încercat să atragem agenţii economici care au mai participat la Bursele de locuri de muncă pentru rromi, însă am avut surpriza să constatăm că şi alţi angajatori au răspuns invitaţiei noastre. Chiar şi aşa, ne-am fi aşteptat că interesul pentru această manifestare să fi fost mult mai mare, iar cei care nu au un loc de muncă stabil să vină şi să consulte oferta angajatorilor. Este posibil ca mulţi dintre aceştia să nu fi fost informaţi despre organizarea evenimentului, însă cei mai pregătiţi au reuşit să se angajeze", a declarat directorul executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu.

Lipsa calificărilor s-a dovedit încă o dată o piedică serioasă în privinţa obţinerii unei slujbe bine plătite, însă mulţi rromi au spus că salariul reprezintă principala condiţie pentru a intra în cîmpul muncii. "Am avut mai multe locuri de muncă pînă acum, însă vreau să mă angajez ca paznic pentru că am o familie de hrănit. Vreau să mai muncesc cîţiva ani, să-mi completez vechimea şi să am o pensie la bătrîneţe. Dar vreau şi un salariu bun", a spus Gheorghe Nechita, un constănţean în vîrstă de 50 de ani. Pe lîngă posturile de mecanici, zidari sau muncitori necalificaţi în construcţii, angajatorii au venit şi cu slujbe pentru cei calificaţi în industria lemnului. "Nu am văzut niciodată mai puţini participanţi ca acum. Este tot mai greu să găseşti oameni calificaţi şi interesaţi să muncească mai mult de cîteva luni", a declarat unul dintre angajatorii participanţi la Bursă. Potrivit reprezentanţilor AJOFM, cei mai mulţi rromi participanţi la Bursă au fost la Medgidia - 230 de participanţi, 115 selectaţi pentru interviuri şi 18 angajaţi pe loc, în vreme ce la Constanţa au fost încadraţi în muncă 10 din cei 150 de participanţi. Dacă la Hîrşova s-au înregistrat 100 de participanţi, 70 selectaţi la interviuri şi niciun angajat pe loc, la Băneasa, 90% din cei 170 de participanţi au fost luaţi în vizor de angajatori, însă niciunul nu a fost angajat pe loc.