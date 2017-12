Doar 3% din firmele intrate în insolvenţă au reuşit să-şi revină

NUMĂRUL INSOLVENŢELOR, ÎN SCĂDERE CU 20%. Peste 4.000 de firme au pus lacăt pe uşă, în primele două luni din acest an, cu 20% mai puţine decât în perioada similară din ultimii doi ani. Dinamica rămâne îngrijorătoare pentru că, în 2009 şi 2010, circa 40.000 de societăţi comerciale autohtone au intrat în incapacitate de plată, ceea ce înseamnă că, în 2011, an de relansare (în teorie), numărul insolvenţelor ar putea fi mai mare decât în timpul recesiunii. Totuşi, reprezentanţii Casei de Insolvenţă Transilvania (CIT) susţin că numărul patronilor care vor ieşi din afaceri va scădea cu 20% faţă de anul trecut, de la 20.000, la 16.000, urmând trendul din ianuarie - februarie, singura condiţie fiind „orientarea către partea calitativă a pieţei”. „Rata insolvenţelor se va diminua, în condiţiile în care, după doi ani de criză, companiile care au avut probleme s-au curăţat, adică fie au încetat activitatea, fie au reuşit să facă un plan de restructurare. Cât despre cererile creditorilor, ele vor rămâne la nivelul din 2010, întrucât majoritatea cererilor se soluţionează cu întârziere de 6 - 12 luni. După ce ieşim din criză, vom vedea ceva schimbări pe piaţă. Mai exact, se va trece de la cantitativ la calitativ. În plus, ne vom putea da seama care dintre companii au avut probleme structurale şi care au fost afectate conjunctural de recesiune. Din punctul meu de vedere, cele mai multe insolvenţe au fost cauzate de probleme structurale”, a declarat reprezentantul CIT, Andrei Cionca.

UN MODEL PROST DE RESTRUCTURARE. Cum s-au reorganizat cele mai multe companii afectate de criză? Prin eşalonarea datoriilor, susţin cei de la CIT. Totuşi, puţini patroni cu astfel de probleme sunt în stare să îşi revină. Potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), doar 4% dintre firmele intrate în insolvenţă, respectiv 900 de societăţi, se află în proces de reorganizare. Motivul este unul simplu, susţine viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR): „Eşecul reorganizării companiilor de stat descurajează firmele să apeleze la restructurarea activităţilor”. Oficialul băncii centrale apreciază că „şirul insolvenţelor” nu se va opri în acest an, ci doar se va tempera. „Sunt câteva companii de stat care sunt în restructurare de 20 de ani, fără rezultate. Iar restructurarea continuă, după cum am văzut în scrisoarea de intenţie către Fondul Monetar Internaţional. Nişte restructurări de succes ar da mai multă încredere mediului de afaceri”, a declarat reprezentantul BNR. El a avertizat că, la mijlocul anului, se va atinge vârful în ceea ce priveşte creditele neperformante, strâns legate şi de insolvenţă.