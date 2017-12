Doar 3% dintre românii de peste 18 ani joacă la „păcănele”

Potrivit directorului Asociaţiei Organizatorilor de Sloturi Romslot, Dan Iliovici, valoarea pieţei româneşti a jocurilor de sloturi (cunoscute sub numele de “păcănele”) a fost de 400 de milioane de euro în 2012, iar impozitele încasate la bugetul statului din jocurile de noroc au totalizat 160 de milioane de euro. Afirmaţia a fost făcută cu prilejul prezentării unui studiu de piaţă privind profilul jucătorului de sloturi. Potrivit studiului, realizat de GfK România, numai 3% dintre românii de peste 18 ani participă la jocurile de tip slot-machines, iar aceştia asociază acest tip de joc cu beneficii precum socializare, distracţie, relaxare, plăcerea jocului şi câştig. Statisticile internaţionale arată că numărul participanţilor din alte state europene este de până la patru ori mai mare decât în România. Datele prezentate de Cătălina Ifrim, consultant la GfK România, arată că 3% dintre români au participat în ultimul an la jocurile de sloturi şi doar 1% dintre aceştia participă săptămânal la joc. Comparativ, la loto joacă 20% dintre români, iar săptămânal 5%, la pariuri - 6% (3% săptămânal), la bingo - 4% (1% săptămânal) la jocuri de cărţi - 3% (1% săptămânal) la jocuri online - 3% (1% săptămânal). Potrivit studiului, realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.091 de persoane, au jucat la sloturi în ultimul an 6% dintre bărbaţi şi 1% dintre femei, 4% dintre persoanele din mediul urban şi 2% din populaţia din mediul rural.

PRINCIPIU EUROPEAN Un comunicat de presă remis de Guvernul României arată că “prin înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în luna aprilie, Guvernul României a promovat un principiu european care permite gestionarea unică a domeniului jocurilor de noroc în ţara noastră, fiind pentru prima oară când autorizarea, controlul şi monitorizarea jocurilor de noroc sunt realizate de o singură instituţie. (…) Acest demers va permite instituţiei nou create să funcţioneze în conformitate cu principiile comunitare în domeniul jocurilor de noroc”. Reprezentanţii Executivului mai spun că în acest fel se elimină barierele birocratice, instituindu-se posibilitatea de a fi preluate documente pentru licenţierea şi autorizarea organizatorilor de jocuri în format electronic, cu semnătură digitală. De asemenea, conform comunicatului, “actul normativ stabileşte criteriile generale privind activitatea de monitorizare a jocurilor de noroc online, precum şi principalele reguli de funţionare a Comitetului de Supraveghere - structură deliberativă şi decizională în domeniul jocurilor de noroc”.