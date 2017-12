Doar 411 candidaţi pentru cele 2.400 de posturi de medici scoase la concurs

Doar 411 candidaţi s-au înscris pentru ocuparea celor 2.400 de posturi vacante de medici scoase la concurs de Ministerul Sănătăţii (MS), în a doua etapă, la prima sesiune, cea din martie, fiind o situaţie similară, potrivit datelor de la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar (CNPDS). Cele mai multe locuri vacante sînt pentru posturile de medic specialist şi rezident în ultimul an de pregătire. Pentru chirurgie generală, unde la rezidenţiat este cea mai mare concurenţă, au fost înscrişi doar 24 de candidaţi, deşi au fost 60 de posturi la nivel naţional. Autorităţile sanitare susţin că numărul candidaţilor este sub aşteptări şi că sînt dezamăgite de numărul mic de înscrişi la acest concurs. MS a organizat, în 29 iunie, concurs naţional pentru ocuparea posturilor vacante de medici din unităţile sanitare publice, de către medici specialişti şi rezidenţi ultimul an, aprobate prin Memorandum în sedinţa Guvernului României din 18 februarie. La sesiunea din 10 martie, au fost înscrişi 341 de candidaţi pe 1.919 posturi vacante. MS a deblocat, la sfîrşitul lunii februarie, 1.919 posturi vacante de medici, dintre care 962 pentru rezidenţi, 848 pentru specialişti şi 109 pentru medicină generală. Deşi ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a anunţat deblocarea a trei mii de posturi, din care 1.500 pentru rezidenţi şi tot atîtea pentru specialişti, managerii de spitale au acceptat doar 1.919 locuri. Conform Legii 95/2006, cu modificările şi completarile ulterioare, locul de muncă se stabileşte de către manager. Medicii şi dentiştii care au obţinut intrarea în specialitate în urma promovării unui concurs de rezidentiat pe post, care promovează acest concurs, nu sînt absolviţi de respectarea prevederilor stabilite prin actul adiţional la contractul individual de muncă, semnat iniţial. Posturile publicate la concurs şi rămase neocupate pot fi alese de candidaţii care au obţinut punctaj de promovare şi nu s-au clasificat în limita posturilor publicate pentru judeţul pentru care au candidat. În acest sens, MS va alcătui clasificări generale pentru fiecare specialitate în parte, separat pentru posturile de specialişti, rezidenţi ultimul an, respectiv medici la medicină generală.