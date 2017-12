Doar 5% din fondurile destinate turismului au fost absorbite

Ministrul Turismului, Elena Udrea, s-a aratat nemultumita de modul în care s-au depus pîna în prezent proiecte pe domeniul turismului, amintind ca doar 5% din fondurile puse la dispozitie au fost absorbite pîna acum. „Pîna la ora aceasta am reusit sa facem plati, sa aprobam finantarea doar pentru doua proiecte. Este adevarat ca erau deja în licitatii si contractari cînd au venit la noi, în timp ce celelalte erau la faza de proiectare. Mai este si cauza procedurilor de licitatii, dar, una peste alta, am trimis scrisori autoritatilor locale prin care le-am rugat sa urgenteze procedurile, pentru ca este pacat sa nu cheltuim fondurile, caci avem nevoie de investitii. Chiar daca nu sînt foarte multi bani, sînt niste resurse financiare care trebuie folosite”, a declarat, sîmbata, Elena Udrea. Din spusele ministrului, pîna în 5% din aproape 60 de milioane de euro, fonduri ale ministerului, s-a cheltuit pîna în prezent, iar în cazul în care nu se gasesc proiecte pentru a fi cheltuiti banii, este posibil sa fie realocati catre domenii unde este nevoie de ei. Udrea a mai vorbit despre tichetele de vacanta, fiind de parere ca nu sînt suficient mediatizate iar lumea nu stie ca pot fi cumparate, dar si de faptul ca exista o \"o disputa si o competitie\" între cei care opereaza cu tichete de vacanta, respectiv autoritati emitente, agentii de turism si lideri de sindicat, legata de comisionul care se practica pentru aceste tichete. \"Toata lumea trebuie sa înteleaga ca daca partile implicate vor reusi sa obtina un cîstig din aceste tichete nu trebuie sa întinda coarda\", a afirmat ministrul. Ministrul Turismului declara la jumatatea lui mai ca singura problema legata de aceste tichete o reprezinta comisioanele pe care vor sa le perceapa agentiile si firmele emitente. \"Nu e corect ca statul sa renunte la taxe si impozite, iar cei care produc aceste tichete sa perceapa comisioane foarte mari. Nu trebuie sa cîstigam din comisioane cît mai mari si volume cît mai mici\", spunea Udrea. În alta ordine de idei, ministrul Turismului a declarat ca în orasele mari se constata o scadere a numarului de turisti doar pe segmentul turismului de bussiness. Potrivit Elenei Udrea, pîna în prezent, turismul a înregistrat o crestere de peste 20% datorita actiunilor de promovare, iar pierderile din turismul de bussiness urmeaza sa fie acoperite cu tichetele de vacanta, cu actiunile de promovare si cu parteneriatele pe care le are Ministerul Turismului. Udrea si-a manifestat încrederea ca, la sfîrsitul anului, se va înregistra un bilant pozitiv în turism.