Doar 50.000 de români deţin semnătură electronică!

În România există circa 50.000 de posesori ai unei semnături electronice pentru autentificare, în momentul de faţă, potrivit declaraţiei directorului general al DigiSign România, Daniel Peştină, (unul din cei doi furnizori de semnături digitale din ţara noastră). \"Potenţialul de creştere al numărului utilizatorilor de semnături digitale este deosebit de mare. Totul depinde de disponibilitatea autorităţilor de acceptare a semnăturii electronice. În timp ce, la nivelul Uniunii Europene, toate instituţiile de stat au implementat acest sistem, în România, doar Ministerul de Finanţe şi Inspecţia Muncii acceptă semnătura digitală pe acte\", a precizat reprezentantul DigiSign. Potrivit acestuia, dacă legea privitoare la semnătura digitală este în vigoare din anul 2001, \"normele de aplicare a acesteia lipsesc. Cu toate acestea, am primit asigurări din partea Ministerului Finanţelor că, pînă la sfîrşitul anului, vom avea disponibile şi normele de aplicare\", a subliniat Daniel Peştină. Conform furnizorilor, semnătura digitală este valabilă un an, se prezintă sub forma unui card sau a unui flash de memorie, iar preţul produsului se ridică la 100 de euro, reînnoirea lui costînd 50 de euro. O semnătura digitală pentru documentele electronice este echivalentă cu semnătura olografă pentru documentele tipărite. Semnătură electronică reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu acel document căruia i s-a ataşat semnătura, au spus reprezentanţii companiilor furnizoare. Potrivit acestora, destinatarul mesajului semnat digital poate verifica atît faptul că mesajul original aparţine persoanei a carei semnătura a fost ataşată, cît şi faptul că mesajul n-a fost alterat, intenţionat sau accidental, de cînd a fost semnat. Mai mult, spun furnizorii, semnătura digitală nu poate fi negată, semnatarul documentului nu se poate disculpa mai tîrziu invocînd faptul că a fost falsificată. \"Cu alte cuvinte, semnăturile digitale permit autentificarea mesajelor digitale, asigurînd destinatarul de identitatea expeditorului şi de integritatea mesajului\", a adăugat Daniel Peştină.