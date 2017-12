Doar aparent sănătoşi

Aproape o mie de români, aparent sănătoşi, au fost găsiţi de fapt purtători ai virusului hepatitic C, este rezultatul unei campanii desfăşurată nu cu mult timp în urmă de către o companie privată. Din totalul de peste 11.400 de persoane testate, 877 au primit un diagnostic pozitiv. „Este cunoscut faptul că România are una din cele mai mari prevalenţe ale hepatitei C din Europa, dar din motive obiective mulţi români nu îşi pot permite un test care să le arate dacă sunt sau nu infectaţi. Prin campania „Împreună pentru Viaţă” am dorit să venim în sprijinul acestora printr-o acţiune de testare naţională pe durata unei săptămâni\", a explicat Florentin Scarlat, reprezentant firmei private care a susţinut campania.