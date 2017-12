Doar cadouri pentru copii, de sărbători

Primăria Municipiului Constanţa a renunţat pentru acest sfârşit de an la orice cheltuială. „După ce am decis reducerea iluminatului public, când am ales varianta iluminării oraşului în zig-zag, era culmea să cheltuim banii constănţenilor pe beculeţele de Crăciun. Am făcut o reducere de 70% la acest capitol. Singurul lucru pe care îl păstrăm pentru aceste sărbători sunt cadourile pe care le dăm copiilor. Şi aşa trăim într-o Românie tristă, într-un oraş trist, şi am considerat că măcat copiii să aibă o rază de bucurie”, a declarat primarul Radu Mazăre.