Doar câteva ore până la concertul Aerosmith

Trupa Aerosmith va concerta, în această seară, la Bucureşti, în noul complex Zone Arena. Grupul va cânta în formula care l-a consacrat, respectiv Steven Tyler (voce), Joe Perry (chitară, backing vocal), Brad Withford (chitară), Tom Hamilton (chitară bas) şi Joey Kramer (percuţie). Deschiderea mult-aşteptatului eveniment îi aparţine unei alte trupe de notorietate, Reamonn, din Germania.

Accesul la concert va fi permis începând cu ora 18.00. Intrarea în incinta complexului se va face prin bulevardul Barbu Văcărescu, prin trei puncte de acces separate - pentru spectatorii cu bilete la Gazon B, cei cu bilete la Gazon A şi pentru spectatorii cu locuri la tribuna oficială şi Golden Ring.

Aerosmith este a doua trupă în clasament ca şi premii Grammy câştigate la categoria „Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal\". De asemenea, grupul a câştigat 10 premii la MTV Video Music Awards, şapte premii American Music Awards, patru Billboard Music Awards etc.

În anul 2001, trupa Aerosmith a intrat în „Rock and Roll Hall of Fame\", iar în anul 2000, a fost onorată cu distincţia „mtvICON\".