Doar două zile până la concertul Sandrei

Au mai rămas doar două zile până la concertul pe care „regina muzicii disco” a anilor ’80, Sandra, îl va susţine în România. Evenimentul va avea loc vinerea aceasta, începând cu ora 19.00, la Sala Palatului din Bucureşti, iar invitatul special va fi romanticul cântăreţ italian care deţine un număr impresionat de discuri de aur şi de platină, Francesco Napoli. România îi este familiară Sandrei, având în vedere şi relaţia pe care artista a avut-o cu muzicianul român Michael Creţu, creatorul proiectului „Enigma”.

Francesco Napoli, muzician care are la activ peste 12 milioane de discuri vândute în toată lumea, va încânta spectatorii români cu piese precum Marina, Balla Balla, Lady Fantasy sau Piano Piano. Într-un interviu acordat recent, Sandra afirma despre cântăreţul Italian, alături de care va concerta la Bucureşti: „Este un mod extraordinar, acela de a fi pe aceeaşi scenă, de a cunoaşte o vedetă nouă. Îmi place întotdeauna să învăţ şi să cunosc oameni extraordinari şi îmi place ce am auzit până acum despre el. Aşa că aştept cu nerabdare!”.

Cu ocazia show-ului de vineri, publicul va putea asculta atât piese celebre mai vechi, cît şi compoziţii de pe cel mai nou album, intitulat „Back to Life”, apărut chiar în primăvara acestui an. Ultimul său disc cuprinde 15 piese şi a fost înregistrat la New York, în colaborare cu producătorul Toby Gad, autorul unor piese din repertoriul artistelor Beyonce şi Fergie. După cum sugerează numele noului album, „Back to Life”, concertul din România reprezintă un pas important în revenirea Sandrei pe scenă. Artista a declarat că nu ar putea să stea departe de muzică, scena constituind „teritoriul ei”, unde adoră să cânte live, acesta fiind cel mai mare vis al ei.

Biletele au preţuri cuprinse între 80 şi 250 lei şi pot fi achiziţionate de la casieria Sălii Palatului sau online, de pe site-urile myticket.ro, bilete.ro, blt.ro, vreaubilet.ro şi calendarevenimente.ro.