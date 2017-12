Doar o bancă din cele 42 ar putea scăpa de acuzaţii

Cele mai mari probleme privind clauzele abuzive nu sunt la băncile mari, ci la instituţiile financiare nebancare (IFN), la cooperativele de credit şi la organizaţiile de tip CAR, „unde este nenorocire”, a declarat ieri preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Bogdan Nica. „Le-am dat sute de amenzi, dar degeaba. Am şi închis dintre ele... Apar însă ca ciupercile după ploaie. Este un mod de a trage bani de la oameni, cât se mai poate”, a mai spus Nica. El a subliniat că IFN din România sunt reprezentate de o asociaţie, ALB, „mult mai vocală decât Asociaţia Română a Băncilor”. „Am avut discuţii cu reprezentanţii ALB, dar sunt mult mai refractari decât bancherii. E şi normal. După ce le dai amendă de un milion de lei, e mai greu să discuţi”, a adăugat, zâmbind, şeful ANPC. În perioada următoare, Autoritatea va încerca să transforme procesele pe rol privind clauzele abuzive din contractele de servicii în acţiuni colective. „Mi se pare de bun simţ să notific instanţele şi să încerc să le conving că nu numai pentru persoanele pentru care am intervenit în justiţie trebuie făcută dreptate, ci pentru toţi cei care au clauzele vizate în propriile contracte. Altfel, nu vom câştiga de cinci ori mai multe procese decât am pierdut”, a comentat Bogdan Nica. Întrebat cu câte bănci este ANPC în procese pe clauze abuzive, el a răspuns că mai simplu este să spună cu câte nu sunt probleme - „Una singură, din 42. O bancă dintre cele care erau mult hulite, care este acum în reorganizare. Nu îi dau numele, dar ţin să subliniez că a cerut consiliere. Va încerca să-şi remedieze toate problemele”. În perioada 2008 - 2013, ANPC a avut 750 de procese împotriva prestatorilor de servicii, dintre care a câştigat peste 570.