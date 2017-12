Doar o cincime din cei consiliaţi în 2007 au putut fi angajaţi

În pofida măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă în vederea alinierii la standardele europene, România plăteşte tribut deficitului tot mai accentuat de pe piaţa autohtonă. Chiar dacă multe din domeniile recunoscute pentru amploarea muncii „la negru” - agricultura şi construcţiile -, încearcă să-şi rezolve probleme cu lucrători asiatici, autorităţile fac eforturi pentru specializarea forţei de muncă din România. Nici judeţul Constanţa nu se remarcă prea mult la capitolul „ocupare”, deşi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut posibilitatea să se înscrie în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM). Printre cei care au beneficiat de consiliere la slujbele oferite de angajatori, dar şi pe meseriile căutate, s-au numărat şi rromii din localităţile constănţene din mediul rural. Astfel, prin intermediul acţiunilor din cadrul “Caravanelor ocupării forţei de muncă”, reprezentanţii AJOFM au efectuat în acest an un număr record de deplasări în localităţile constănţene în care locuiesc importante comunităţi de romi, ca primă măsură a integrării acestora pe piaţa muncii. “Prin colaborarea cu autorităţile locale, au fost prezentate şi oportunităţile de pe piaţa forţei de muncă după aderarea europeană. În urma celor 110 de deplasări în localităţi rurale au fost înscrise în evidenţe 3.700 de persoane în căutarea unui loc de muncă. La întîlnirile de consiliere nu au participat decît 2.072 de persoane şi, dintre acestea, au fost angajate doar 355 de persoane de etnie rromă, ceea ce înseamnă foarte puţin”, a declarat directorul AJOFM Constanţa, Dragoş Poteleanu. Pe lîngă cei care au optat pentru cursurile gratuite de recalificare profesională, reprezentanţii AJOFM Constanţa susţin că pe parcursul anului 2007, peste 22.000 de constănţeni aflaţi în căutarea unul loc de muncă au trecut pragul instituţiei. “Cu toate că am avut o rată a şomajului foarte mică în comparaţie cu alte judeţe din ţară, am acordat o atenţie deosebită medierii locurilor de muncă. Astfel, prin aplicarea acestor măsuri de creştere a gradului de ocupare, am reuşit încadrarea în muncă a peste 5.572 de persoane”, a declarat Poteleanu.