Doar o lună până la concertul lui Chris Rea din România

Celebrul cântăreţ Chris Rea va concerta în România, pe data de 6 februarie. Spectacolul va începe la ora 20.00 şi va fi susţinut pe scena Sălii Palatului din capitală, fiind inclus în turnelul european de promovare a celui mai recent album al artistului, „Still So Far To Go - The Best of Chris Rea”. Artistul va fi însoţit la Bucureşti de Paul Casey, compozitor, solist şi chitarist originar din Irlanda.

Alături de show-ul americanului Bobby McFerrin, de pe 30 ianuarie, acest spectacol deschide seria unor concerte susţinute, în 2010, în capitală, de nume sonore ale scenei muzicale internaţionale, printre care Eric Clapton, Metallica, AC/DC sau Rammstein.

Chris Rea impresionează prin profunzimea vocii şi a stilului său natural şi pasional, fiind renumit pentru show-urile live de o calitate ireproşabilă. Cântăreţul are o carieră ce se întinde pe mai bine de trei decenii, fiind celebru în lumea rock-ului şi a blues-ului de pe mapamond. Rea şi-a afirmat valoarea pe plan internaţional odată cu apariţia a două dintre cele mai de succes materiale ale anilor 1989, respectiv 1991: „The Road to Hell” şi „Auberge”, ambele clasându-se, încă de la apariţie, pe primul loc în clasamentele de specialitate din Marea Britanie. Biletele se pot procura de pe site-ul myticket.ro, la preţuri cuprinse între 100 şi 500 lei.