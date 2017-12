Până la concertul de la Bucureşti al superstarului american Jon Secada a mai rămas doar o lună. Spectacolul este produs în România de International Creative Artists şi se va desfăşura pe data de 19 mai, la Sala Palatului.

Preţurile biletelor pentru concertul lui Jon Secada sunt diferenţiate în funcţie de categorie: VIP - 250 lei, I - 150 lei, II - 100 lei şi III - 65 lei. Biletele se găsesc la: Sala Palatului, magazinele Muzica, Diverta şi pe site-urile bilete.ro, ticketpoint.ro şi myticket.ro.

Luna trecută, Jon Secada a lansat online albumul „Classics\" & „Clasicos\". CD-ul va fi pus în vânzare pe 4 mai, cu doar două săptămâni înaintea concertului de la Bucureşti. După capitala României, mini-turneul european al artistului va continua în Turcia, unde are programate nu mai puţin de cinci concerte şi Germania, la Berlin urmând să se încheie periplul său concertistic.

Activitatea muzicianului din ultima lună a fost extrem de intensă, acesta susţinând câteva concerte în Brazilia, pentru promovarea DVD-ului său, „Jon Secada Live in Rio\" şi a participat, totodată, alături de alţi 80 de artişti, între care Carlos Santana, Ricky Martin, Shakira, Gloria Estefan sau Jose Feliciano, la înregistrarea melodiei „We Are The World\". Încasările obţinute în urma difuzării la radio şi TV şi a descărcării de pe internet a celebrei melodii, în variantă spaniolă, „Somos El Mundo\", precum şi din vânzarea CD-ului, vor fi donate de „We Are The World Foundation\" în beneficiul poporului haitian.

În ciuda programului solicitant, Jon Secada nu uită niciodată să comunice cu fanii săi, ocupându-se personal de paginile lui de Facebook, Twitter sau MySpace.

Jon Secada este deţinătorul a trei premii Grammy - două personale şi unul obţinut împreună cu un grup de artişti. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără „Just Another Day\", „Angel\", „I\'m Free\" si „If You Go\".

Pe lângă colaborări cu Luciano Pavarotti şi Frank Sinatra, Secada este şi coproducătorul unor hituri precum „She\'s All I Ever Had\", interpretată de Ricky Martin şi „Baila\", în interpretarea lui Jennifer Lopez.