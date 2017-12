Doar o zi pînă la concertul „Underworld”

Fanii trupei „Underworld” mai au de aşteptat o singură zi pînă la concertul din România al renumitei formaţii. „Underworld” va concerta, mîine seară, la Romaero, în capitală. Biletele pentru concertul celebrei trupe se mai pot achiziţiona de pe site-urile www. ticketpoint.ro şi www. bilete.ro, precum şi în reţeaua magazinelor Diverta din întreaga ţară, la preţul de 75 de lei. În ziua spectacolului, biletele vor costa 100 de lei.

Karl Hyde şi Rick Smith, cei doi componenţi ai grupului, şi-au început colaborarea în timp ce studiau împreună la Colegiul de Artă Cardiff. În 1983, aceştia au format o trupă cu sound proto-electroclash şi new romantic, al cărei nume era, de fapt, un simbol grafic, mai tîrziu fiind pronunţat ca „Freur” şi au înregistrat două albume pentru „CBS Records”. „Freur” s-a destrămat în 1986, iar în 1987, Karl Hyde şi Rick Smith au creat „Underworld” şi au încercat un stil orientat mai mult spre chitară acustică, spre funky electropop. Au scos trei albume, pînă să se despartă, în anul 1990. Componenţii grupului s-au reunit sub numele de „Underworld” în 1991, după recrutarea DJ-ului Darren Emerson. Contribuţia sa a definitivat fuziunea dintre stilul techno şi cel rock al trupei şi a dus la lansarea unui material mai accesibil publicului, „Dubnobasswithmyheadman”. În 1999, „Underworld” a pornit într-un turneu foarte bine primit de către fani, care s-a concretizat într-un CD Live şi un DVD extras din turneu. În anul 2008, trupa a colaborat la un album, intitulat „Songs for Tibet”, o iniţiativă care militează pentru drepturile omului în Tibet. Albumul a fost lansat pe internet, iar pe 19 august, în magazinele din lumea întreagă. Cel mai cunoscut hit al trupei, intitulat „Born Slippy”, a deţinut, luni la rînd, prima poziţie a topurilor dance şi a fost inclus pe coloană sonoră a filmului „Trainspotting”.