Doar patru zile de concediu fără plată pentru bugetari!

Problema concediului fără plată pe care bugetarii sunt forţaţi să-l ia în acest an pentru a face economii la bugetul de stat, este departe de a fi rezolvată. Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a afirmat ieri că, în perioada rămasă până la finalul acestui an, din cele zece zile stabilite, bugetarii mai pot lua cel mult opt zile de concediu fără plată, respectiv câte patru zile în noiembrie şi decembrie, urmând ca statul să economisească 80% din suma propusă iniţial, de 1,6 mld lei. \"În mod normal, pentru ca legea să fi produs efectele fiscale în acest an, ar fi trebuit să fie luate zilele de concediu în septembrie, octombrie şi noiembrie, dar acum nu mai pot fi luate aceste măsuri decât în noiembrie şi decembrie\", a declarat Pogea, adăugând că „măsura trebuie aplicată în spiritul legii şi mai mult de patru zile pe lună nu putem să dăm, dar dacă sindicatele se pun de acord cu instituţiile să ia zece zile de concediu fără plată, sigur că ar fi bine\". În replică, preşedintele Alianţei Sed Lex, Vasile Marica, a precizat, după consultarea Consiliului Naţional al Alianţei Sed Lex, că textul Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice nu permite nici măcar acordarea a opt zile de concediu fără plată în acest an, numărul maxim posibil fiind de doar patru zile, cu diminuarea aferentă a salariilor. \"Cheltuielile cu salariile din decembrie se fac în ianuarie, iar textul legii zice că prevederile se aplică doar pentru anul 2009, ceea ce înseamnă că intră în calcul doar noiembrie, diminuarea maximă pe care legea o permite fiind de 15,5% din venituri. Nu au cum să aplice legea cu opt zile de concediu fără plată\", a spus el, precizând că, dacă legea se va aplica în mod abuziv, Sed Lex va da Guvernul în judecată şi va sesiza organismele internaţionale. Şi sindicaliştii „Pro Lex” susţin că poliţiştii nu vor merge în concediu fără plată în orice condiţii şi consideră că această măsură, coroborată cu deficitul de personal şi lipsa logisticii minime necesare, constituie \"un atentat la ordinea publică şi implicit la siguranţa cetăţeanului\".

A. CRISTEA, R. MIHĂILESCU