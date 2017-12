Doar patru zile pînă la concertul lui Kylie Minogue de la Bucureşti

După mai bine de doi ani petrecuţi departe de scena muzicală, Kylie Minogue a revenit în forţă, în această primăvară, cu „KylieX 2008”, turneu care se anunţă a fi cel mai extravagant şi mai costisitor din întreaga sa carieră. Fanii din România ai artistei mai au de aşteptat doar patru zile pînă o vor vedea pe diva australiană într-un spectacol exploziv, pe Stadionul Cotroceni, pe data de 17 mai.

Turneul „KylieX 2008” a debutat, săptămîna trecută, în Bercy Arena din Paris, cu un show incendiar, care a durat mai bine de două ore, în faţa a 15.000 de spectatori. Acompaniată de un band live şi de o nouă trupă de dansatori, Kylie a interpretat nu mai puţin de 28 de piese.

Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă cu un rol în serialul australian „Neighbours”. După succesul primelor două single-uri, „Locomotion”, care a staţionat pe primul loc în topul australian timp de şapte săptămîni şi „I Should Be So Lucky”, care a impus-o în topurile din lumea întreagă, Kylie a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hit-uri precum „Where the Wild Roses Grow”, în duet cu Nick Cave, „Spinning Around”, „Kids”, în duet cu Robbie Williams, „On a Night Like This”, „Can\'t Get You Out of My Head”, „Come into My World” sau „I Believe in You” i-au adus lui Kylie vînzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum şi o poziţie de top în rîndul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.