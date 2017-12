Doar promisiuni pentru extinderea căminului cultural

Când este vorba despre proiectele comunelor constănțene, lucrurile nu depind întotdeauna de bani, de aprobări sau de eficiența din punct de vedere economic. Câteodată mai țin și de administrație. Sunt multe localități în care administrațiile fac proiecte pe care nu apucă să le depună sau să le implementeze, așa că rămân „moștenire” viitorilor aleși. Atâta vreme cât lucrurile se mișcă, nu ar fi nimic greșit. Însă, de multe ori, lucrurile se tot schimbă, se dau legi și ordonanțe noi care influențează puternic ritmul în care se dezvoltă comunele. De exemplu, în localitatea constănțeană Cuza Vodă, există o serie de proiecte care încă nu au fost puse în practică, deși sunt făcute înainte ca actuala administrație să-și preia mandatul. Unul dintre ele prevede extinderea căminului cultural din localitate. Proiectarea a fost făcută încă din mandatul administrației trecute, însă nu s-a mai găsit finanțarea pentru implementare. Așa că actuala administrație caută soluții pentru a începe, în cele din urmă, lucrările de reabilitare și extindere a clădirii. „Era un proiect pe fonduri europene făcut dinainte pentru modernizarea și extinderea căminului cultural. Dacă puteam să-l facem până acum, am fi amenajat niște săli de clasă, în extinderea școlii, pentru că cele două clădiri sunt foarte apropiate și am fi împușcat doi iepuri dintr-un foc. Era o soluție. Dar proiectul nu a fost depus la timp, așa că, deocamdată, avem doar promisiuni. Ni s-a spus că, dacă mai rămân bani neaccesați, or să ni se acorde și nouă. Dar deocamdată doar atât avem, promisiuni”, ne-a explicat primarul comunei Cuza Vodă, Niculae Horneț.