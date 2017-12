Doar şase femei în lista celor 85 de bogaţi ai lumii

Una dintre principalele teme de discuţie cu ocazia întâlnirii elitelor financiare de la Davos din acest an, în cadrul Forumului Economic Mondial, a fost inegalitatea. Un raport realizat de organizaţia caritabilă Oxfam a relevat o realitate zdrobitoare: doar 85 de persoane au împreună o avere egală cu veniturile obţinute de cei mai săraci 3,5 miliarde de oameni, adică aproape jumătate din populaţia globală. „The Guardian“ observă că în lista celor 85 de bogaţi se află doar câteva femei, în general moştenitoare ale unor imperii uriaşe. Printre acestea se află Liliane Bettencourt, 90 de ani, care a devenit cea mai bogată femeie din lume după ce valoarea acţiunilor grupului francez de cosmetice L'Oreal, fondat de tatăl ei, a crescut cu 30%. Celebră pentru disputele familiale, Bettencourt ocupă, totodată, locul 9 în topul celor mai bogate persoane din lume, cu o avere de 30 de miliarde de dolari, deşi suferă de demenţă şi nu mai conduce compania. Christy Walton, 59 de ani, este cel mai bogat membru al familiei Walton şi se află pe poziţia a 11-a în topul celor mai bogaţi oameni. Ea a moştenit 28,2 miliarde de dolari după ce soţul său, John, unul dintre fiii fondatorului retailerului american Wal-Mart, a murit în urma unui accident aviatic din 2005. Avansul său în ierarhia averilor membrilor familiei Walton se datorează unei investiţii a soţului său în producătorul de energie solară First Solar. Jacqueline Mars, 74 de ani, are în conturi aproximativ 20 de miliarde de dolari. Ea a moştenit împreună cu fraţii săi, John şi Forrest, compania americană Mars Inc., care produce batoanele de ciocolată Mars şi Snickers, în 1999, după ce tatăl lor a murit. Se află pe locul 36 în topul general.