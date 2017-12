Doar trei zile pînă la finalul „Eurodance” 2008

„Eurodance”, una dintre cele mai importante competiţii de muzică dance din Europa, mai are doar trei zile pînă la final, 31 decembrie fiind ultima zi a concursului. Competiţia „Eurodance”, ajunsă la cea de-a VIII-a ediţie, a adunat, în acest an, concurenţi din 41 de ţări, România fiind reprezentată de Mihai Trăistariu, cu piesa „Your Love Is High”. Mihai se poate considera învingător, pînă în acest moment, adunînd 10.904 voturi, în timp ce ocupanţii locului al II-lea, DJ Remo ft. G. Andrzejewicz, cu piesa „You Can Dance”, reprezentînd Polonia, au adunat abia 2.924 de puncte. Pe locul al III-lea se află Italia, reprezentată de Bloom 06, cu melodia „Anche Solo Per Un Attimo”, cu 2.133 de puncte, pe locul al IV-lea se găseşte Moldova, reprezentată de „Crazy Loop”, cu piesa „Crazy Loop (Mm-Ma-Ma)”, cu un total de 1.417 puncte, în timp ce pe locul al V-lea se află Spania, reprezentată de DJ Son1c feat. Isis, cu melodia „A Festa Non Vai Parar”, cu 1.325 de voturi.

La acest concurs internaţional, numai publicul are putere de decizie, cei interesaţi de această competiţie putînd vota artiştii şi piesele favorite pe site-ul http://www.eurodanceweb.net/poll.htm. Marele cîştigător al concursului internaţional „Eurodance” va avea, în acest an, un premiu… dublu, piesa cîştigătoare urmînd să fie inclusă pe o compilaţie internaţională de muzică dance, care va fi pusă în vînzare în întreaga Europă şi va beneficia, totodată, de finanţarea unui videoclip, ce va fi difuzat internaţional. Melodia „Your Love Is High”, cu care artistul român conduce, detaşat, competiţia internaţională, este cel mai recent single al lui Mihai Trăistariu, care va fi inclus pe noul material discografic intitulat „Love is…”.