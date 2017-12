Doar un punct... în loc de cinci

Departe de a gîndi sau afirma că doar prezenţa australianului Paul James Nixon face minuni, adevărul este rugbyştii de la Judeţean Farul au făcut cel mai bun meci al sezonului sîmbătă, împotriva vicecampioanei Contor Zenner Arad. Partida s-a pierdut în primul rînd psihic, deocamdată tinerii jucători constănţeni părînd greu de convins să depăşească limita, bariera către mentalitatea de învingători, încrederea în propriile forţe. Pentru că valoare au, slavă Domnului, şi au demonstrat-o împotriva viclenei şi deja experimentatei adversare arădene! Ei bine, Crăciunescu (Osman), Bejan (Grigore), Khositashvili - Mocanu, Azaladze (Mitu) - Angheluţă, Carpo, Gherasim - Shamkaradze, Curea, B. Panţuru, R. Panţuru (Nichita), Gheară, Codea (Lavric) - Bezuşcu, nu au fost cu nimic mai prejoc, rugbystic vorbind, arădenilor.

Au mai fost, desigur, greşeli care trebuie să dispară în construirea performanţei viitoare, dar şi decizii mai degrabă entuziaste, decît eficiente... "Am jucat cu multă inimă, dar ne-a lipsit mintea. Trebuie să jucăm ma inteligent”, este concluzia lui Nixon, după meciul care a oscilat extazul cu agonia. Extazul... Farul conducea la jumătatea primei reprize cu 8-0 (Gherasim eseu şi Bezuşcu lovitură de pedeapsă) şi la pauză cu 14-12 (alte două penalităţi transformate de fundaşul Bezuşcu)! Agonie... pragmaticul Arad nu s-a pierdut în niciun moment, înscriind două serii a cîte două încercări (L. Mamoc min.27 şi Floroiu 31, apoi Adăscăliţei 41 şi Gîrbău 55), asigurîndu-şi punctul bonus. Într-o repriză, RCJ Farul a înscris doar trei puncte, deşi jumătate de oră a transformat butul arădean într-o veritabilă redută, fără exagerare! "Nu am ştiut să profităm de ocaziile avute! Ne-am lăsat duşi de val, am fost prea disperaţi să înscriem eseuri şi am greşit nepermis în faţa ţintei” (Daniel Bejan)... "Ar fi trebuit să cîştigăm. Nu am jucat cum ar fi trebuit, în loc să transformăm penalităţile în puncte, ne-am dorit din tot sufletul să marcăm fază de fază” (Constantin Gheară)... "Am avut meciul în mînă, dar lipsa de maturitate probabil ne-a făcut să nu ştim să fructificăm. Nu am luat deciziile cele mai corecte, n-a lipsit luciditatea. Ne-am epuizat energia în moluri şi grămezi şi nu am realizat nimic” (Daniel Carpo). Într-adevăr, senzaţia a fost următoarea: dacă nu răpui adversarul atunci cînd ai ocazia (nenumărate ocazii), soarta devine implacabilă şi nemiloasă, înfrîngerea! În urma celorlalte două rezultate din seria a doua, Poli Iaşi - Ştiinţa Petroşani 54-10 şi Remin Baia Mare - Petrom Timişoara 72-3, RCJ Farul, care a luat punct bonus în acest meci, ocupă locul al treilea (ultimul de play-off), cu 20 de puncte şi un meci mai puţin disputat.