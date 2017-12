Dobândă de 4,99% pentru credite, la OTP

OTP Bank România a lansat o campanie de promovare a creditului de nevoi personale cu ipotecă şi a celui ipotecar pentru achiziţii, oferind o dobândă promoţională pentru primul an de 4,99%, la împrumuturile în euro, au anunţat reprezentanţii băncii. Campania se va desfăşura până în 12 iunie, iar clienţii care achiziţionează un credit în această campanie vor beneficia de internet-banking până la sfârşitul anului. După perioada promoţională de 12 luni, OTP Bank România va percepe o dobândă calculată pe baza dobânzilor interbancare (Euribor) la trei luni, la care se va adăuga o marjă de 4,33%. În prezent, dobânda promoţională reprezintă tocmai Euribor la trei luni plus marja de 4,33%. Pe de altă parte, după primul an, clientul va avea posibilitatea să îşi aleagă o perioadă de graţie, de maximum 3 luni, în care să plătească o sumă mică la creditul luat, de 15 euro, sprijinind astfel clienţii care se confruntă cu dificultăţi financiare.