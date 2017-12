Dobânzi mai mici la depozite

Millennium Bank a redus cu un sfert de procent dobânzile la depozitele constituite pe două şi trei luni în lei. Ce mai mare dobândă oferită de bancă a scăzut astfel sub nivelul de 8%. Cel mai înalt randament, de 7,75%, poate fi obţinut în cazul depozitului pe trei luni. Pe de altă parte, cei care optează pentru perioada de economisire de două luni primesc o dobândă de 6,75%. Banca oferă clienţilor posibilitatea de a economisi pe termene de până la un an. Astfel, cel mai mic câştig revine scadenţelor de 9 şi 12 luni, respectiv 6,5%. Pe de altă parte, cei care îşi constituie depozitele pe internet beneficiază de un plus de dobândă de 0,25 puncte procentuale faţă de nivelul standard remunerat de bancă.