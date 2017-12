Dobânzi majorate

Banca Românească a majorat, din această săptămână, ratele de dobândă pentru depozitele la termen în lei şi euro cu până la 0,5 puncte procentuale, în funcţie de maturitate, a anunţat banca. Pentru depozitele constituite în lei cu maturitate de 180, 270 şi 365 de zile, valorile de dobândă sunt în creştere cu 0,5 puncte procentuale, ajungând la 8% pe an, 8% pe an şi, respectiv, 7,75% pe an. De asemenea, economiile în euro cu scadenţă la 30 şi 60 de zile vor fi bonificate cu 3,25% pe an, în creştere cu 0,2 puncte procentuale. Pentru contul „Super Depozit”, cu maturitate de 120 de zile, banca majorează dobânda oferită cu 0,10 puncte procentuale, până la 4,25% pe an, iar pentru depozitele cu scadenţă la 180 de zile, 270 de zile şi 365 de zile, dobânda creşte cu 0,45%, până la 3,65% pe an. Banca Românească, controlată de grupul bancar elen National Bank of Greece (NBG), are un capital social de aproape 200 milioane euro şi o reţea de 146 de sucursale.