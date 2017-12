Dobânzi reduse la depozitele Volksbank

Volksbank a redus cu până la 1,5 puncte procentuale dobânzile la depozitele la termen în lei. Cea mai mare dobândă, de 7,5% pe an, este bonificată la depozitele cu scadenţă la 6 luni. Totuşi, în timp ce termenele de până la 6 luni au suferit reduceri ale dobânzii şi de 1,5 puncte procentuale, scadenţa de 1 an afişează o dobândă majorată cu 0,75 procente, respectiv 7,25%. În plus, dacă anterior ajustării, cel mai mare câştig revenea unui depozit pe o lună, de acum, această scadenţă aduce cel mai scăzut randament, de 7%. Clienţii care preferă încasarea lunară a dobânzii sunt răsplătiţi cu randamente mai mici, de maximum 5,75%, obţinut în cazul scadenţei de 9 luni. Dobânzile scad treptat, până la un minim de 5% aferent depunerilor pe o lună. (D.A.)