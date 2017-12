Dobânzi speciale pentru depozite

Banca Comercială Română (BCR) continuă până la 30 septembrie 2010 campania de dobânzi speciale pentru depozitele nou constituite, la termen de 3 luni în lei şi la termen de 6 luni în euro şi dolari, se arată într-un comunicat de presă. Clienţii care deschid aceste depozite sunt protejaţi de variaţiile dobânzilor de pe piaţă, beneficiind, în acelaşi timp, de dobânzi fixe, superioare celor standard şi bonificate la scadenţă. Promoţia este valabilă pentru depozitele nou constituite în perioada campaniei, indiferent de provenienţa sumelor (sume noi sau existente în BCR). Pentru depozitele nou constituite la termen de 3 luni în lei, banca oferă o dobândă fixă de 7,5% pe an, iar suma minimă pentru deschiderea unui depozit este de 1.000 lei. Pentru depozitele nou constituite la termen de 6 luni în euro, banca oferă o dobândă fixă de 3% pe an, iar pentru cele în dolari o dobândă fixă de 2,5% pe an. Suma minimă pentru deschiderea unui depozit este 500 euro, respectiv 500 dolari. Depozitele pot fi deschise la ghişeele BCR ori prin Click 24 banking BCR şi Alo 24 Banking BCR.