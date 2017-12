Dobânzile la credite şi depozite au luat-o la vale

Dobânzile practicate de băncile comerciale la depozite şi credite au scăzut, în octombrie, faţă de luna anterioară, potrivit datelor publicate ieri de Banca Naţională a României (BNR). La lei, instituţiile de credit au redus dobânzile la depozitele din sold cu aproximativ 0,25 puncte procentuale. Potrivit BNR, media dobânzilor la depozitele în lei aflate în sold a fost de 4,03% pe an în octombrie 2013, faţă de 4,24% în septembrie. La depozitele noi, dobânzile au scăzut chiar mai mult, cu aproape 0,4 puncte procentuale, de la o medie de 3,68% în septembrie, la 3,3% în octombrie. „Cu toate acestea, s-a înregistrat o creştere a bonificaţiilor acordate de bănci pentru depozitele în lei cu scadenţa mai mare de doi ani, de la 3,55% la 3,67% pe an”, potrivit BNR. De asemenea, şi la depozitele în euro aflate în sold băncile au redus dobânzile în octombrie la 2,3% pe an, faţă de 2,37% pe an în luna precedentă. La depozitele noi în euro, dobânzile s-au diminuat nesemnificativ. Pe de altă parte, la creditele în lei aflate în sold, dobânzile s-au redus de la o medie de 10,13% pe an la 9,64%, potrivit datelor BNR. Şi pentru împrumuturile nou-acordate băncile au solicitat dobânzi mai mici de la populaţie şi firme. „Cel mai mult au scăzut cele la împrumuturile pentru persoane fizice, de la 10,26 la 9,54% pe an”, notează banca centrală. La creditele în valută, însă, dobânzile au crescut uşor, de la o medie de 4,84% pe an în septembrie la 4,96% în octombrie.