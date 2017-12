Dobîndă anuală de cel mult 36,99% la creditele pentru rău-platnici!

Persoanele care sînt inregistrate cu informaţii negative în baza de date a Biroului de Credit au totuşi posibilitatea de a obţine un credit de la instituţii financiare nebancare (IFN-uri) care le agreează situaţia. Spre exemplu, GE Money IFN are în pachetul de oferte, soluţii de finanţare special construite pentru restanţieri. De la GE Money, clienţii au două posibilităţi. O primă opţiune ar fi un credit similar cu împrumuturile de refinanţare (consolidarea datoriilor), care să “faciliteze închiderea creditelor aflate în dificultate de plată şi să genereze un flux de numerar care să dimensioneze corect gradul de îndatorare a clientului, comparativ cu bugetul său lunar de venituri şi cheltuieli”, a explicat reprezentantul GE Money, Adrian Faur. O a doua opţiune ar fi „înlăturarea din portofoliul său a evenimentelor negative înregistrate în Biroul de Credit şi în alte baze de date similare“ (un credit pentru achitarea tuturor datoriilor restante). Diferenţa dintre solicitanţii de credite şi restanţieri este că, pentru cei din urmă, costurile totale vor fi mai mari, din cauza faptului că modalitatea de comisionare diferă în funcţie de bonitatea fiecărui client. Astfel, dobînda fixă la ambele tipuri de credit este de 11%, dar DAE (dobînda anuală efectivă) porneşte de la 20,9% , putînd ajunge şi la 30%, în funcţie de bonitatea clientului. Altă posibilitate de creditare pentru restanţieri vine şi din partea CitiFinancial IFN. Oferta de credite este aceeaşi pentru toate persoanele, indiferent dacă acestea figurează cu informaţie pozitivă sau negativă în evidenţele Biroului de Credit, stabilirea plafonului maxim de credit, a condiţiilor de acordare a creditului, precum şi a dobînzilor şi comisioanelor fiind realizate în funcţie de bonitatea fiecărui solicitant de credit. Din nou însă, diferenţa dintre dobînda pentru restanţieri şi cea pentru persoanele nerestante, este uriaşă. Creditele în lei acordate clienţilor bunplatnici au o dobîndă de 9,9% pe an, pe cînd dobanda pentru creditele acordate restanţierilor, ajunge pînă la 36,99% pe an. La Biroul de Credit sînt înregistraţi ca răuplatnici, debitorii cu restanţă mai mare de 10 lei şi mai veche de 30 de zile.