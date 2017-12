Dobînda cheie a BNR poate creşte la 10%!

Creşterea peste aşteptări a PIB-ului în trimestrul I sporeşte semnificativ şansele unei urcări a dobînzii cheie la cel puţin 10% pe 26 iunie, dar dovedeşte rezistenţa economiei la şocurile externe, consideră analiştii, care şi-au revizuit în urcare, la cel puţin 7%, prognoza pentru avansul PIB în 2008. Reamintim că PIB a fost de 86,745 miliarde lei (23,5 miliarde euro) în primul trimestru al acestui an, în creştere cu 8,2% faţă de cel din primul trimestru din 2007, mult peste aşteptările analiştilor (care prognozau un nivel cuprins între 6,5% şi 7,8%). Potrivit datelor publicate anticipat de Eurostat, creşterea în primele trei luni din 2008 a fost susţinută de contribuţia negativă redusă a agriculturii (- 0,5%), de avansul peste aşteptări al serviciilor (7,8%), dar şi de veniturile peste aşteptări din impozite şi taxe (+9,3%). \"Există atît o latură pozitivă, cît şi una negativă pentru această cifră pe primul trimestru. Pe de-o parte, creşterea peste aşteptări a PIB în primul trimestru ar putea determina o îmbunătăţire a încrederii investitorilor străini în economia României, care se dovedeşte rezistentă la presiunile internaţionale\", a explicat economistul şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru. Pe de altă parte, el avertizează că datele indică un exces de cerere care se menţine la un nivel foarte ridicat, ceea ce ar putea îngreuna lupta cu inflaţia şi care pune presiuni suplimentare de majorare a dobînzii cheie, de la nivelul actual, de 9,75% pe an. Analistul şi directorul de investiţii de la Interamerican Fond de Pensii, Radu Crăciun, consideră că avansul puternic al PIB-ului în intervalul ianuarie - martie este şi o urmare a investiţiilor străine directe făcute în economie în ultimii ani. Creşterea PIB peste aşteptări sporeşte mult presiunile de urcare a dobînzii cheie, cred analiştii, şi diminuează posibilitatea de a mai vedea, anul acesta, o primă reducere a dobînzii cheie, în cazul în care inflaţia reacţionează la măsurile luate de BNR pînă în prezent. Cu toate acestea, un an agricol bun are şansele să tempereze inflaţia de la 9% (prognozată pentru luna iulie), la aproximativ 6,5% pentru sfîrşitul anului. \"Dacă inflaţia reacţionează, BNR ar putea reduce rata dobînzii cheie încă din octombrie. Se pune problema dacă ar fi potrivit sau nu, dar probabil că banca centrală va prefera să coboare cît mai repede dobînda sub pragul psihologic de 10%\", a spus senior economistul ING Bank România, Nicolaie Alexandru-Chidesciuc.