Dobînda de politică monetară a BNR, în stagnare la 10,25%?

Prima şedinţă de politică monetară a BNR din acest an nu va aduce mari schimbări în sistem, astfel că analiştii se aşteaptă ca BNR să menţină azi dobînda cheie la 10,25% şi să scadă din nou rezervele minime obligatorii (RMO) la pasivele în lei sub 18%. Aceste măsuri ajută însă doar în cazul dobînzilor pe termen scurt şi nu vor dezgheţa piaţa în cazul tranzacţiilor pe termen mai lung între bănci, a precizat senior economistul ING Bank România, Nicolae Alexandru Chidesciuc. În opinia sa, reducerea dobînzii cheie nu ar avea nici măcar un efect psihologic în actualele condiţii, iar banca centrală ar trebui să ia şi alte măsuri pentru susţinerea operaţiunilor interbancare, precum injecţiile de lichiditate pe termen mai lung, la o dobîndă egală cu cea de politică monetară. Economistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, vede noul nivel al RMO diminuat la 16%, pentru a ridica nivelul lichidităţilor din piaţă. Pe de altă parte, Dumitru atrage atenţia că reducerea finanţării pentru băncile din România de la băncile-mamă determină şi o diminuare a bazei de calcul pentru rezervele minime obligatorii la pasivele în valută. Ionuţ Dumitru se aşteaptă totuşi la o primă reducere a dobînzii de politică monetară, cu 0,25%, în prima jumătate a anului viitor. Reamintim că dobînda de politică monetară a BNR a crescut per ansamblu cu 3,25% în nouă luni, în perioada octombrie 2007 - iulie 2008.