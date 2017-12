Dobînzi de Moş Crăciun pentru economii

UniCredit Ţiriac Bank plăteşte, pînă pe 31 ianuarie 2009, dobînzi care pot ajunge la maximum 14% pe an pentru depozitele constituite în lei pe două luni şi la maximum 7% pe an pentru cele în euro cu aceeaşi scadenţă. Pentru depozitele pe 60 de zile în lei, dobînzile sînt între 13% şi 14% pe an, în funcţie de suma depusă, iar pentru euro, dobînzile merg de la 5,50%, la 7% pe an. De asemenea, RBS România plăteşte, pînă la 31 ianuarie, dobînzi fixe promoţionale de pînă la 13,5% pe an la lei şi 5,25% pe an la euro pentru depozitele constituite pe trei luni şi oferă gratuit cardul de debit ataşat contului curent. Bank Leumi România a lansat depozitul pe două luni „Sărbători de iarnă” pentru populaţie şi companii, cu dobîndă de 15% pe an la lei şi 6,25% pe an la euro. Banca Românească vrea să atragă clienţi în perioada 17 noiembrie 2008 - 27 februarie 2009 prin depozitul „Super Depozit”, pe 4 luni, cu dobîndă fixă de 14,25% pe an la lei şi 6,25% pe an la euro. Totodată, banca a majorat dobînzile şi la alte produse de economisire.