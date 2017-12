Dobînzi fixe pentru depozite în lei pe 6, 9 sau 12 luni, la BCR

Banca Comercială Română (BCR) a anunţat că va introduce, astăzi, dobînzi fixe pentru depozitele în lei, cu scadenţa la 6, 9 şi respectiv 12 luni, constituite de persoane fizice, rezidente sau non-rezidente. Pentru depozitele constituite la şase luni, dobînda este de 7,5% pe an, în cazul sumelor de pînă la 5.000 de lei, creşte la 7,75% pe an pentru sumele cuprinse între 5.000 de lei şi 10.000 de lei, iar pentru valorile de peste 10.000 de lei, inclusiv, dobînda ajunge la 8% pe an. Pentru depozitele constituite la 9 luni, dobînda este de 7,75% pe an, pentru sumele de pînă la 5.000 de lei, de 8% pe an pentru sumele între 5.000 de lei şi 10.000 de lei, iar pentru depozite de peste 10.000 de lei dobînda ajunge la 8,25% pe an. Sumele de pînă la 5.000 de lei, depuse în depozite pe 12 luni, beneficiază de o dobîndă de 8% pe an, pentru ca aceasta să crească la 8,25% pe an pentru sumele cuprinse între 5.000 de lei şi 10.000 lei. În cazul depozitelor pe 12 luni cu valori de peste 10.000 de lei, dobînda ajunge la 8,5% pe an. Suma minimă pentru constituirea unui depozit este de 1.000 de lei, iar plata dobînzii se poate face la scadenţă, în contul curent al titularului, sau se capitalizează, în funcţie de opţiunea deponentului. Depozitul se poate prelungi automat la scadenţă sub forma unui nou depozit cu dobîndă fixă, în condiţiile de dobîndă practicate de bancă la data prelungirii. Banca a majorat, la 1 februarie, şi dobînzile practicate pentru persoane fizice în cazul depozitelor şi al conturilor de economii în lei şi euro. BCR este cea mai mare bancă din România, în funcţie de active, valoarea acestora depăşind 16,5 miliarde de lei.