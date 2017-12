Dobînzi mai mari la depozitele GarantiBank

GarantiBank majorează dobînzile la toate depozitele, în lei sau valută, pentru clienţii noi ai băncii, cu 0,25 puncte procentuale. Într-un comunicat de presă al băncii se arată că noile dobînzi se aplică pentru orice perioadă de constituire a depozitului, iar oferta este valabilă pînă la sfîrşitul acestui an. Banca oferă populaţiei dobînzi anuale cuprinse între 10,75% şi 11,50% la economiile în lei, în funcţie de perioada de constituire a depozitului, fixă pe parcursul întregii perioade. Pentru depozitele în euro, dobînzile variază între 5,25% şi 5,75% pe an, iar pentru cele în dolari, între 3,25% şi 3,75% pe an, în funcţie de perioada de constituire. \"Campania este adresată clienţilor noi care vin la GarantiBank pentru un credit de nevoi personale, un credit ipotecar sau orice alt produs sau serviciu. Ei îşi pot constitui un depozit pentru care primesc o dobîndă mai mare\", a spus directorul pe retail banking al GarantiBank, Okan Yurtsever. Depozitele sînt reînnoite automat la scadenţă, pe aceeaşi perioadă ca şi cea a depozitului iniţial, la dobînda în vigoare la data reînnoirii. Dobînda acumulată poate fi capitalizată sau transferată în contul curent.