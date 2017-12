Dobînzi mai mari la economiile în lei la Bancpost

Depozitul în lei Ronsmart aflat în portofoliul Bancpost are, de ieri, dobînda mărită, în funcţie de maturitatea instrumentului de economisire. Astfel, pentru Ronsmart cu componenta de depozit cu maturitate la trei luni (varianta 90/10), dobînda creşte de la 7,75% pe an, la 8,85% pe an, pentru tranşa pînă în 1.000 lei, iar pentru tranşa de peste 5.000 lei, noua dobîndă este de 9,50% pe an. Pentru componenta de depozit cu maturiate la şase luni (în aceeaşi variantă 90/10), dobînda creşte de la 7,85%, la 8,95% pe an pentru tranşa pînă în 1.000 lei şi de la 8,40%, la 9,50% pe an la tranşa peste 5.000 de lei. Pentru varianta 70/30 a produsului Ronsmart cu maturitate la trei luni, dobînda a crescut cu 0,80%, la 9,30% pe an în cazul tranşelor pînă în 1.000 lei şi la 9,85% pe an la tranşele peste 5.000 lei. Bancpost a primit premiul \"Cel mai bun produs bancar al anului 2006\" pentru produsul RONSMART - Depozitul cu 10% Inteligenţă Adăugată în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Galei Premiilor \"Piaţa Financiară\".