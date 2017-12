Dobînzi majorate la certificatele de depozit Intesa Sanpaolo Bank

Intesa Sanpaolo Bank România a majorat dobînda la certificatele de depozit cu discount destinate persoanelor fizice pînă la maximum 17% pentru lei şi 7,75% pentru euro. Certificate de depozit au o dobînda fixă, garantată în avans şi plătită la termen, fiind emise cu perioade de maturitate de 3, 6, 12 şi 18 luni, cu o valoare nominală minimă de 1.000 de lei sau 500 de euro. Dobînzile pentru certificatele de depozit în lei sînt de 17% şi 16% pentru scandenţe de trei şi respectiv şase luni, şi de 15% pentru perioade de un an sau un an şi jumătate. La euro, dobînzile certificatelor de depozite cresc treptat, cu 0,25 puncte procentuale, în funcţie de perioada de maturitate, ajungînd de la 7%, la 7,75%. Banca mai are, pe lîngă certificatele de depozit cu discount, depozite la termen cu dobîndă fixă sau variabilă, precum şi de contul curent.