Dobînzi majorate la depozitele Alpha Bank

Alpha Bank oferă dobînzi cu pînă la 1,5% mai mari pentru clienţii care cumpără certificate de depozit cu cupoane în lei şi cu pînă la 0,5% mai mari pentru cei care aleg depozitele în euro, pînă pe 30 septembrie. Noua dobîndă la depozitele constituite la termen pe trei luni este de 11,25% pe an, iar la cele pe şase luni este de 11,5% pe an. Dobînzile certificatelor de depozit cu cupoane, în lei, cu scadenţă la nouă luni, au înregistrat cea mai semnificativă creştere, cu 1,5%, dobînda anuală ajungînd la 11,5%. Pentru depozitele cu scadenţă la 12 luni, Alpha Bank plăteşte o dobîndă de 10,5% pe an (mai mare cu 1% decît anterior). Clienţii care cumpără certificate de depozit cu cupoane, în euro, pînă la sfîrşitul lunii septembrie, primesc o dobîndă revizuită, de 5,7% pe an, pentru economiile constituite pe o perioadă de şase luni. Pentru certificate de depozit cu scadenţă la nouă şi doisprezece luni, banca plăteşte o dobîndă de 5%, iar pentru cele cu scadenţă la trei luni, dobînda este de 5,5%. Alpha Bank mai anunţă că, pînă la 15 septembrie, clienţii care contractează un credit în euro \"Alpha Housing\", cu dobîndă fixă, primesc o dobîndă de 4,9% în primul an şi de 6,9% în al doilea an. Banca anunţă că aceste dobînzi se aplică pentru toate cererile de credit depuse pînă pe 15 septembrie inclusiv.