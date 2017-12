Dobînzi majorate la depozitele Garanti Bank

GarantiBank a majorat dobînzile pentru depozitele în lei şi valută pe termen de una, trei, şase sau doisprezece luni. Astfel, pentru depozitele în lei pe şase şi doisprezece luni, constituite de persoane fizice, dobînda este de 10,5% pe an, fixă pe parcursul întregii perioade. Pentru depozitele în euro pe o perioadă de 12 luni, dobînda este de 5% pe an. Depozitele sînt reînnoite automat la scadenţă, pe aceeaşi perioadă ca şi cea a depozitului iniţial, la dobînda în vigoare la data reînnoirii. Dobînda acumulată poate fi capitalizată sau transferată în contul curent. Totodată, banca a majorat dobînzile la depozitele în lei, euro şi dolari pentru persoane juridice. În urma acestei majorări, dobînda pentru depozitele în lei pe o perioadă de 12 luni este de 9,5% pe an.