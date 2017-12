Dobînzi majorate la depozitele Piraeus Bank

Piraeus Bank România a majorat dobînzile acordate la depozitele create începînd cu 18 august, cu pînă la 1,25% pentru economiile în lei, respectiv cu pînă la 0,50% pentru cele în euro. Noile creşteri de dobîndă vizează depozitele la termen Star, Gold, Bani Siguri şi Viitorul Tău, precum şi contul de economii. Astfel, cea mai mare dobîndă plătită de bancă la un depozit clasic în lei este de 11,50% pe an pentru depozitul Star pe 12 luni. Pentru depozitele în euro, cea mai mare dobîndă anuală, plătită tot pentru produsul Star cu scadenţă la un an, este de 5,75%. În plus, Piraeus Bank a ataşat depozitului la termen Star un nou termen de scadenţă, de o lună, pentru clienţii care doresc să economisească pe termen scurt, la care plăteşte o dobîndă anuală pe 10,50% pe an la lei, respectiv de 4,75% la euro. Valoarea depozitelor atrase de la clienţi a depăşit 755 milioane euro la sfîrşitul lui iunie 2008, în creştere cu 134% faţă de perioada similară din 2007.