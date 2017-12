Dobînzi mărite cu pînă la 1,5% la creditele RIB

Romanian International Bank (RIB) a majorat cu 1,5% dobînzile variabile practicate la creditele în lei pentru populaţie cu termen de rambursare de peste un an şi cu 1% pentru creditele în lei contractate de firme, indiferent de termenul de rambursare. Noua dobîndă anuală practicată de bancă pentru creditele în lei acordate populaţiei pe o perioadă cuprinsă între un an şi cinci ani se ridică la 15,5%. Pentru creditele contractate pe o perioadă mai mare de cinci ani, banca percepe o dobîndă anuală de 16,5%. Pentru firme, dobînda percepută de bancă la creditele pe termen scurt, de pînă la un an, a crescut la 14,5% pe an, iar pentru creditele contractate pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 ani, banca percepe o dobîndă anuală de 15,5%. Firmele care contractează un împrumut pe o perioadă mai mare de cinci ani plătesc o dobîndă de 16,5% pe an.