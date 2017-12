Dobînzi mărite la depozitele BR

Banca Românească (BR) măreşte dobînzile la depozitele în euro şi dolari, de pe 21 iulie, astfel încît la plasamentele pe un an în euro, dobînda ajunge la 5,75%, iar la cele în dolari, la 3,55% pe an. Noile dobînzi la depozitele în euro se vor situa între 4,30% şi 5,75% pe an, în funcţie de scadenţele acestora, care variază de la şapte zile la un an (faţă de nivelurile anterioare de 4,25% - 4,45% pe an). La depozitele în dolari, BR majorează dobînzile la depozitele pe perioade cuprinse între o lună şi un an. Noile dobînzi variază între 3,25% şi 3,55% pe an, în funcţie de scadenţă, faţă de nivelurile anterioare cuprinse între 2,45% şi 2,75% pe an.